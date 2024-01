Belek

Emocjonujący turniej, nokaut, jedenastki

Wtorek, 23 stycznia 2024 r. 17:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na drugim wtorkowym treningu byliśmy świadkami prawdziwej rywalizacji. Już na początku sztab szkoleniowy zapowiedział turniej czterech drużyn, co wywołało dodatkową ekscytację u piłkarzy. Zanim rozpoczęły się zajęcia, wybrane zostały cztery składy, które prezentowały się następująco:



A: Tobiasz - Kapuadi, Dias, Elitim, Muci, Rosołek

B: Kobylak - Burch (Ziółkowski), Wszołek, Augustyniak, Urbański, Pekhart

C: Zieliński - Pankov, Morishita, Rejczyk (Adkonis) Kapustka, Gual

D: Hładun - Jędrzejczyk, Kun, Ribeiro, Josue, Kramer



Fotoreportaż z treningu - 20 zdjęć Woytka









Poczynaniom kolegów z boku przyglądał się Cezary Miszta, który najprawdopodobniej na dniach zmieni klub.



Mecze rozgrywane były na dwóch przygotowanych placach. Jeden mecz trwał 3 minuty, rywalizowano każdy z każdym po 2 razy. Emocji było co nie miara, piłkarze nie odstawiali nóg, a czasami trzeszczały kości. Byliśmy też świadkami jednego nokautu, kiedy to po mocnym strzale z ostrego kąta Pawła Wszołka piłka zamiast polecieć w światło bramki, trafiła z bardzo bliskiej odległości w głowę trenera Dawida Golińskiego.



W turnieju zdecydowanie najlepsza okazała się ekipa C z Jakubem Zielińskim w bramce, która wygrała 4 z 6 gier. Drugie miejsce zajęła drużyna A, trzecie B, a czwarte D. Zwycięzcy oczywiście chętnie pozowali do zdjęć.



W ostatniej fazie treningu odbyła się gra 11 na 11 na połowie boiska. Tutaj też emocji nie brakowało, a o wygranej decydowała seria rzutów karnych. W ostatnich minutach na boisku zabrakło Josue, który ucierpiał w jednym ze starć i musiał mieć przyłożony lód do nogi. W środowy poranek piłkarze mają wolny, a na boisku spotkają się ponownie po południu.