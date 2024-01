Wywiad

Bibrowicz: Mamy dwa główne cele - intensywność i zdrowie

Piątek, 26 stycznia 2024 r. 14:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Najwięcej dobrego dla ciała zawodników dzieje się wtedy, gdy mają odpowiednią ilość snu. Z Nickiem Littlehalesem rozpoczęliśmy konsultacje w 2021 roku. Ktoś zaśmieje się „po co trener snu”, ale ten trener snu pracował z Christiano Ronaldo, konsultował Manchester United i teraz pracuje z dwoma klubami Premier League - mówi szef departamentu motoryczno-medycznego Legii Warszawa, Bartosz Bibrowicz. Zapraszamy na rozmowę o rozwoju klubu pod względem przygotowania fizycznego i monitorowania zawodników oraz trwającym zgrupowaniu w Belek.



Na co kładziecie główny nacisk podczas zimowych przygotowań? Obserwując treningi w Belek widzimy, że wszystkie ćwiczenia są z płkami. Niewiele jest ma samego biegania.

Bartosz Bibrowicz - Od kiedy stworzyliśmy w Legii departament motoryczno-medyczny, zaczęliśmy zastanawiać się, co jest najważniejsze dla potrzeb drużyny i stylu gry. Ustaliliśmy, że kluczowe są: zdrowie i intensywność. Celem jest gra na wysokiej intensywności i jej wytrzymywanie, żeby było jak najmniej spadków formy. Zdrowie z kolei oznacza, że trener na każdym treningu ma jak największą liczbę zawodników.

Każdy okres przygotowawczy jest inny. Rok temu przerwa zimowa była inaczej skonstruowana i nie mieliśmy w nogach 34 meczów. Wówczas były w zasadzie dwa okresy przygotowawcze – pierwszą część biegową wykonaliśmy w listopadzie i grudniu.