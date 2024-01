Nasz wywiad

Pekhart: Grałem ze złamanym palcem, nie mogłem wstać z łóżka

Sobota, 27 stycznia 2024 r. 08:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

- W pucharowym meczu z Koroną Kielce zagrałem przez 120 minut, zdobyłem bramkę, ale od 80. minuty praktycznie nie mogłem chodzić. Następnego dnia po przebudzeniu nie mogłem nawet wstać z łóżka, wszystko było spuchnięte - wspomina Tomas Pekhart. Najskuteczniejszy piłkarz Legii Warszawa w tym sezonie opowiedział nam o tym dlaczego w drugiej części rundy zdobył tylko jedną bramkę i kiedy poczuł największy niedosyt. Czeskiemu napastnikowi, który w 133 meczach w barwach Legii zdobył w sumie 56 bramek, w czerwcu kończy się kontrakt. Zapraszamy na rozmowę o minionej rundzie i najbliższej przyszłości.