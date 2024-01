Augustyniak: Mało jest zawodników, którzy biegają tyle co Slisz

Czwartek, 25 stycznia 2024 r. 09:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jestem świadomy, że klub szuka jakiegoś zawodnika na "szóstkę". Jesienią była bardzo duża rywalizacja, wielu zawodników, a teraz jest nas mniej. Jestem przygotowany na wzmocnienia z zewnątrz - mówi pomocnik Legii Warszawa, Rafał Augustyniak. Od początku przygotowań do rundy wiosennej "August" trenuje w pomocy. Jak ocenia to rzucanie po pozycjach odkąd trafił do Legii? Zapraszamy do lektury.



Po przyjściu do Legii niemal od razu wskoczyłeś na nie swoją pozycję. W kolejnych miesiącach zdążyłeś się z tym pogodzić, nauczyć gry w obronie i teraz nagle zmiana. Wracasz do grania jako "szóstka". Jakie są twoje odczucia?

Rafał Augustyniak: - Dokładnie tak to wygląda. Od samego początku miałem komunikowane, że tylko przez chwilę będę grał jako środkowy obrońca. Taka była potrzeba. Potrwało jednak tak długo, zdążyłem się przestawić. Myślałem nawet, że to będzie już moja docelowa pozycja. Podkreślałem we wcześniejszych wywiadach, że tak mówił trener. Futbol taki jednak jest, wszystko szybko się w nim zmienia. Zacząłem przygotowania do rundy jako pomocnik i zobaczymy jak będzie.