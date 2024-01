Belek

Stałe fragmenty, goście i czarny czworonóg

Środa, 24 stycznia 2024 r. 18:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę legioniści mieli jedną jednostkę treningową. Rozpoczęła się ona o godz. 16 miejscowego czasu i potrwała 1,5 godziny. Przed południem zawodnicy regenerowali się w hotelu. Do Turcji przyleciał wiceprezes klubu Marcin Herra i wraz z Dariuszem Mioduskim przyglądał się poczynaniom zespołu. Pod koniec zajęć prezes razem z Pawłem Wszołkiem wykonał serię pompek.



Na boisku sztab szkoleniowy po raz kolejny skupił się na stałych fragmentach gry. Zawodnicy wielokrotnie wykonywali rzuty rożne i rzuty wolne. W treningu nie uczestniczył Blaz Kramer. Pod koniec treningu na murawie pojawił się czarny pies, który radośnie ganiał piłki. Szybko przygarnął go "Jędza" i zniósł z boiska. Zdjęcie Jędrzejczyka niosącego czworonoga staje się obozową tradycją. W 2019 i 2023 roku na tym samym boisku legionista także opiekował się zbłąkanymi psiakami.



Z boku zajęciom ekipy Kosty Runjaicia przyglądała się juniorska drużyna Wichra Kobyłki, która ferie spędza na zgrupowaniu w hotelu położonym blisko boisk Legii. Dla młodych adeptów piłki nożnej była to doskonała okazja na pamiątkowe zdjęcia i autografy a także wspólną fotkę z Janem Ziółkowskim, który pierwsze kroki w swojej karierze stawiał właśnie w Kobyłce. W Wichrze pracuje Piotr Strejlau, były kierownik drużyny Legii i trener Młodej Legii, a prywatnie syn Andrzeja Strejlaua. Była więc okazja do spotkania ze starymi znajomymi - Krzysztofem Dowhaniem i Inakim Astizem.



