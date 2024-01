Tobiasz o kapitanie: Myślę, że głosowanie wygrałby "Jędza"

Czwartek, 25 stycznia 2024 r. 13:45 źródło: meczyki.pl

Podczas obozu w Turcji z Kacprem Tobiaszem rozmawiał portal meczyki.pl. Bramkarz Legii został zapytany o to, kto by wygrał głosowanie na kapitana, gdyby takowe teraz zorganizował trener Kosta Runjaić.



- Szczerze? Myślę, że "Jędza". To taka postać, tyle lat był kapitanem, że każdy i jak wypowiada jego imię i nazwisko to myśli "Legia". Wydaje mi się, że on by wygrał takie głosowanie. Drugie i trzecie miejsce pewnie by mieli "Kapi" i "Wszoła". Czy w TOP3 byłby Josue? Na 60% jestem pewny, że by go nie było - powiedział "Tobi"









- Czy Warszawa kocha Josue? Myślę, że tak. Zdobył szacunek u kibiców nie tylko umiejętnościami boiskowymi, ale także pozaboiskowym zaangażowaniem. Fajnie, że będąc obcokrajowcem jest w stanie się związać z takim miejscem. Nie mam z tym żadnego problemu i cieszę się, bo tacy ludzie zawsze pójdą w ogień - dodał bramkarz Legii.



Całą rozmowę możecie wysłuchać poniżej: