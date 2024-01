W czwartek Cezary Miszta opuścił zgrupowanie Legii Warszawa w Belek. Bramkarz wrócił do stolicy, skąd uda się do Portugalii. NJblizsze pół roku spędzi na wypożyczeniu w Rio Ave. Portugslski klub zapewnił sobie opcje wykupu zwoednika za milion euro.

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kacper Lobik nie pojechał razem z nim? odpowiedz

Pioter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A kiedy pójdzie Rosołek?? odpowiedz

