Słowo na niedzielę: Flaga

Strata do ekipy trenera Jacka Magiery toi tak naprawdę 10 punktów, bo przecież legioniści przegrali we Wrocławiu 0-4 i trudno przypuszczać, by na Łazienkowskiej byli w stanie wygrać wyżej, a przy równej liczbie punktów o miejscu w tabeli zadecyduje bilans spotkań bezpośrednich. Odrobienie dużego dystansu do lidera samo w sobie jest więc arcytrudne. Do tego dołożyć należy jeszcze przecież przynajmniej dwa mecze w Lidze Konferencji Europy. Molde nie jest rywalem, którego należałoby się przesadnie obawiać, ale spodziewać się należy zaciętego dwumeczu, którego koszty, jak pokazuje historia występów w europejskich pucharach „na wiosnę”, Legia może ponieść w Ekstraklasie. Powyższe to jednak rzeczywistość. W klubie nie mają już na nią wpływu. Mają za to na jakość kadry. Tę zaś opuścił Bartosz Slisz. Pomocnik nie jest może wirtuozem futbolu, a nawet harmonijki ustnej, ale był w Legii jednak fundamentalnym piłkarzem, szczególnie w stosowanej przez Kostę Runjaicia formacji 3-4-2-1. Slisz spajał grę defensywną z ofensywną, razem z Josue i Pawłem Wszołkiem tworzył świetnie uzupełniający się tercet. Dlaczego? Bo jest zawodnikiem niezwykle pracowitym, mobilnym, grającym zarówno w pionie, jak i w bocznych sektorach boiska. Niczego wielkiego nie robił, lecz dzięki niemu trener potrafił, wprawdzie jako tako, ale jednak, zbalansować grę ofensywną z defensywną. W drugiej części rozgrywek będzie musiał jednak obejść się już bez Slisza. Sam piłkarz od dłuższego czasu był zainteresowany odejściem z Warszawy (wcześniej nie było konkretnych ofert), w której doszedł do sufitu nie tylko sportowego, ale i finansowego. W Atlancie zarobi bowiem niemal pięć razy więcej. Władze Legii, pamiętając, że kontrakt pomocnika wygasa za rok, wiedziały że to ostatni moment, by zarobić na nim przyzwoite pieniądze. Może nie aż tak duże, jak można było się spodziewać, gdy w 2020 r. prezes Dariusz Mioduski bił rekord transferowy wewnątrz Ekstraklasy i zapłacił Zagłębiu Lubin 1,5 mln euro. Niemniej, patrząc na wszystkie okoliczności (długość umowy, plany piłkarza i jego otoczenia, długi Legii), jest to racjonalne posunięcie. Jako kibic nie przyjmuję jednak tych tłumaczeń i nie interesują mnie excelowskie wyliczenia. Szczególnie, że Legia nie przygotowała się odpowiednio na odejście Slisza, którego przecież można było się spodziewać przynajmniej od lata. To strata, na tyle duża, że przywoływane we wstępie słowa Tobiasza traktuję jako nieśmieszny żart. Zgodą na ten transfer Legia wywiesiła białą flagę, właściwie przyznała, że jest pogodzona z kolejnym, trzecim z rzędu sezonem bez mistrzostwa. Ze Sliszem przegonienie Śląska i innych byłoby skrajnie trudne, a bez niego... Bez niego wydaje się to niemożliwe. Takiego piłkarza po prostu nie sposób na szybko z powodzeniem zastąpić. Na pewno nie zrobi tego dość statyczny Rafał Augustyniak, który awaryjnie powraca ze środka obrony na swą nominalną pozycję. Nie ma też co liczyć na Juergena Celhakę, bo to po prostu zbyt ograniczony sportowo zawodnik. Zanosi się więc na duże problemy w środku boiska, które już można było dostrzec podczas tureckich sparingów. Sytuację mogłoby uratować ściągnięcie piłkarza o profilu podobnym do Slisza, ale na to się oczywiście nie zanosi. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński zdaje się bezradnie rozkładać ręce i znacząco zerkać na księgową, u której na sejfie wisi karteczka „Zamknięte”. Autor: Jakub Majewski

W Turcji Legia przygotowuje się do drugiej części sezonu. Jest słońce, ciepełko sprzyja dobrym nastrojom. Kacper Tobiasz jest przekonany, że zespół zdobędzie mistrzostwo, nowo pozyskany Ryoya Morishita stał się maskotką drużyny, a prezes robi pompki. Gdzieś poza głową zostaje dziewięciopunktowa strata do Śląska, ale przede wszystkim utrata kluczowego zawodnika.

L - 52 minuty temu, *.aster.pl Statyczny Agustyniak? A Jodłowiec jaki był? To jest drugi Jodła, gra szybciej niz Slisz, do przodu i lepiej gra bez pilki. Nie widze tu straty, wrecz przeciwnie. Ze Sliszem ostatnio wygrywalismy mistrzostwa? No nie. To po co pisac o jakiejs wielkiej stracie, ktora zawazy na braku mistrzostwa? Poza tym jak Slisz ma byc wielka strata to po prostu mamy slabiutki sklad. My nie mamy napastnika, mamy trenera, ktory super trzyma zespol w ryzach ale taktycznie opiera sie od 2 lat na jednym schemacie, gramy taktyka, ktora jest przewidywalna, ktora opiera sie od dnia jednego pilkarza i jego genialnych podan. Mamy obroncow bardziej grajacych pilka niz broniacych. To sa nasze problemy, a nie ze Augustyniak zastapi Slisza, bo tu jest zmiana 1 do 1. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nudny , przewidywalny, szkodliwy tekst. Kupić, kupować ; jesteśmy słabi, będziemy jeszcze słabsi ( bo gramy z Molde !) . A może Zielu zna się trochę na piłce, a może Mioduski nie tylko codziennie okrada (,,,swoją spółkę) , a może mamy grajków zdolnych do ładnej gry i pogonienia ligi. Nie, żadnych wątpliwości, autor schlebia tej internetowej sieczce, tej postprawdzie, która jest nudna ! odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Co jak co ale Jacek Magiera odbudował Śląsk i nie mamy co liczyć na majstra tylko by byli w trójce to będzie ok bo tak to będzie stękanie że nie ma kasy jak zawsze bo nie ma pucharów i zacznie się sprzedaż piłkarzy a jak zwykle ścianie się szroty za darmo odpowiedz

Antyberg - 35 minut temu, *.orange.pl @Tym : Majstra to zdobywają sobie w Amice Wronki czy innym Śląsku, w Legii zdobywa sie Mistrzostwo! odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Nawet gdyśmy kupili drugiego Ślisza, to nie pamiętasz już Kuba ile czasu mu zajęło wejście na obecny poziom? To nie jest problem w księgowej czy w Zielińskim, tylko w jakości szkolenia w (L).

Odszedł Ślisz i lament, że nie kupujemy następcy.

Następca to powinien wejść z Akademii. Przez długie lata nie jesteśmy w stanie ukształtować i wprowadzać do jedynki wartościowych graczy poza bramkarzami. To jest realny problem.

Przez lata nie byliśmy wstanie wprowadzić żadnego gracza. Nie mamy z Akademii ani napastnika, ani skrzydłowego, ani wahadłowego, ani stopera, ani grajka do środka.

Jedyni młodzi co dawali jakość, to ci importowani - wyszkoleni nie u nas, tj. Nawrocki, Szymański, Muci. odpowiedz

Chudy Grubas - 53 minuty temu, *.206.251 @Jasio:

Slisz.

Bartosz Slisz. odpowiedz

Pnd - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Prawda jest taka że mioduski to szkodnik i wyprowadza pieniądze z Legii, pisze o tym od ponad 5lat niestety wielu puchar pasztetowej przysłania oczy, ale prawda jest taka że Legia sportowo coraz bardziej dołuje odpowiedz

świerkowy - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pnd: zatem chłopie rozbij skarbonkę i podbij do Miodka żeby odkupić od niego udziały. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Sezon spisany na straty. Teraz będzie tylko gra pozorów by kasa z biletów się zgadzała. Będą nam nawijać makaron na uszy, że w takim klubie jak Legia liczy się tylko mistrzostw. Oczywiście z pustego gadania mistrzostwa nie będzie.

Wiedzieli, że Slisz odejdzie i wiedzą, że Josue odejdzie. Oczywiście zastępców brak a zarobione w tym sezonie ponad 60 milionów złotych rozejdzie się na długi i premie dla prezesów i dyrektorów.

A za rok i tak mimo tych zarobionych milionów przeczytamy, że dług Legii dalej rośnie. odpowiedz

Grzesiek85 - 3 godziny temu, *.plus.pl Powiało optymizmem... Amatorka jak zawsze, prezes, dyrektor sportowy, wszyscy się nadają do pchania karuzeli.

Oddaliśmy kluczowego zawodnika ( za grosze tak przy okazji) bez żadnego realnego zastępstwa . Skutecznego napastnika jak nie było tak nie ma. W bramce zblazowany młody człowiek o słabych umiejętnościach. Na ławce trener nie wyciągający wniosków, przegrywając mecz za meczem w lidze.

Za to wszystko odpowiada Mioduski, reszta to tylko didaskalia i konsekwencje działań lokowanego mistrza biznesu.

Nie podoba mi się to. Jak ktoś będzie roił o mistrzostwie w tym sezonie to ze śmiechu i złości napluję mu w twarz. Tak jak w klubie plują na nas kibiców od dłuższego czasu. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.204.26 @Grzesiek85: Niestety masz rację...

Mistrzostwa nie będzie. Legii takiej o jakiej marzymy też nie... Za duży ten dług... odpowiedz

xyz - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Jak zwykle kiepski felieton, obliczony na część kibiców, którzy uważają że brak mistrzostwa to koniec świata. " Nie interesuje mnie excel" - tupanie nogą niesfornego brzdąca, z cyklu muszę mieć zabawkę, nie interesuje mnie, że rodzina nie ma na obiad. odpowiedz

Phoenix(L)k - 2 godziny temu, *.aster.pl @xyz:



Pokaż mi JEDNĄ wypowiedź przedstawiciela klubu, że w tym sezonie walczymy tylko o miejsce na podium... Albo, że to sezon przejściowy, który poświęcimy na ogrywanie w lidze młodszych (takiego na przykład Rosołka, że polecę czarnym humorem)...

Nie ma? No właśnie... Raz Zielu wspomniał, że może być ciężko, a tak to ciągle tylko walczymy o mistrza i walczymy o mistrza... odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Phoenix(L)k: Cel to mistrzostwo, zostało to powiedziano w sposób jasny i bezpośredni, nie budzący wątpliwości. Problem w tym, że taki sam cel ma jeszcze kilka drużyn, a mistrz może być tylko jeden. Poza tym, czasami się zdarza, że na mecie jest na czele drużyna, która pewnie sama była zaszokowana tym faktem np Piast w PL lub Leicester w WB odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Tobiasz Patataj! odpowiedz

Mariol - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr Jakie mistrzostwo? Trzecie miejsce to max. odpowiedz

Trak - 4 godziny temu, *.centertel.pl Bez przesady. Jeden Ślisz nie decydował o zespole. Legia to klub, w którym trwają rotacje i trzeba się z tym pogodzić. Nie jest w stanie płacić tyle, żeby zatrzymać wyróżniających się zawodników. Ważniejsze jest, np. opracowanie skutecznych wariantów stałych fragmentów gry. odpowiedz

Maik83 - 5 godzin temu, *.centertel.pl W mistrzostwo nie wierzę i się na nienapalam celem jest miejsce dające puchary a i oto będzie ciężko.oszczędność na nowym graczu jest pozorna teraz zaoszczędzą a finalnie stracą niszę miejsce w tabeli albo brak pucharów to będzie tragedia odpowiedz

Wujek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Jest i naczelny maruda od koralika. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wujek : Nie ma to jak konstruktywna krytyka wuju… odpowiedz

Peter - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Trudno się nie zgodzić. Nie zapominajmy, że oprócz Śląska trzeba też przegonić Lecha i Raków z którymi wiosną zagramy na wyjeździe. Pozostaje walka o ósemkę Ligi Konferencji. odpowiedz

