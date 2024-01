Nowa życiówka Marka Kani w PŚ w Salt Lake City!

W sobotę wieczorem w Salt Lake City, panczenista Legii Marek Kania zaliczył świetny start w zawodach Pucharu Świata na dystansie 500 metrów. Legionista poprawił swój rekord życiowy o 0,15 sekundy - uzyskał 34,29 sekundy, co dało mu wysokie, 7. miejsce w dywizji A. W klasyfikacji generalnej PŚ legionista zajmuje obecnie 11. miejsce z wynikiem 233 pkt. Dzień wcześniej Marek zajął 16. miejsce w dywizji B na dystansie 1000 metrów z czasem 1:08.83 min. (+1.29s). Wyniki PŚ na 500m: 1. Jordan Stolz (USA) 33,96s 2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,05s 3. Yuma Murakami (Japonia) 34,16s 4. Jun-Ho Kim (Korea) 34,18s 5. Jenning De Boo (Holandia) 34,21s 6. Cooper Mcleod (USA) 34,24s 7. Marek Kania 34,29s 8. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34,32s 9. Janno Botman (Holandia) 34,35s 10. Wataru Morishige (Japonia) 34,36s

