Podsumowanie roku w wykonaniu hokeistów Legii

Sobota, 27 stycznia 2024 r. 11:55 źródło: Legionisci.com

Akademia Hokejowa Legia Warszawa zrobiła w 2023 roku bardzo duży krok do przodu! Młodzi hokeiści Legii Warszawa oprócz postępów indywidualnych, osiągnęli wiele sukcesów w rozgrywkach i turniejach krajowych i międzynarodowych. Co ważne, w każdej z kategorii wiekowej trenerzy mają powód do zadowolenia, a sami zawodnicy i ich rodzice do wielkiej dumy. Zapraszamy na podsumowanie roku 2023.



Na hokejową mapę Polski pojawiła się grupa młodzików, która rok wcześniej w ogóle nie uczestniczyła w rozgrywkach. Po bardzo długiej przerwie do gry na poziomie ogólnopolskim wróciła także drużyna juniora młodszego. Od 2023 roku hokejowa Legia Warszawa wzbogaciła się o świetny sztab trenerski, z którego jesteśmy bardzo dumni. Rozwijamy się szkoleniowo w bardzo wielu kierunkach. Wprowadziliśmy trening power skatingu dla dzieci, a także zaczęliśmy szczególnie dbać o szkolenie obrońców. Mamy jedną z najlepszych kadr trenerskich jeśli chodzi o grupy młodzieżowe w Polsce. Szeroki zakres treningów zarówno na sucho, jak i na lodzie pokazuje, że metodyka szkolenia w AH Legia jest na najwyższym poziomie. Nie stoimy w miejscu, idziemy cały czas do przodu! A pomimo opóźnionego wejścia w sezon (prace remontowe na Lodowisku COS Torwar), czas oczekiwania na lód udało się świetnie wykorzystać na trening na sucho przy imponującym zaangażowaniu młodzieży w treningi.



NABÓR

W Akademii Hokejowej Legia Warszawa pierwszym etapem szkolenia młodych hokeistów są zajęcia prowadzone w grupie "Nabór". Są one przeznaczone dla dzieci, które ukończyły trzeci rok życia i odbywają się trzy razy w tygodniu. Treningi prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw. Adepci hokeja podzieleni są na podgrupy, w zależności od podstawowej umiejętności poruszania się na łyżwach. Pierwsza z nich jest dedykowana osobom, które nie miały wcześniej kontaktu z jazdą na łyżwach. Pod czujnym okiem trenerów, dzieci uczą się stawiania pierwszych kroków na lodowisku, bezpiecznych upadków, utrzymywania równowagi, właściwej jazdy przodem i tyłem oraz skręcania. W drugiej podgrupie nasi podopieczni doskonalą i rozwijają umiejętność jazdy na łyżwach. Wdrażane są także ćwiczenia z kijem i krążkiem hokejowym. W 2023 w grupie "Nabór" Akademii Hokejowej Legia Warszawa szkoliło się 50 dzieci, które w większości kontynuowały przygodę w grupach o wyższym stopniu zaawansowania.



MINI HOKEJ

W pierwszej połowie sezonu, czyli od października do końca grudnia MH rozegrał pięć turniejów.

1) 4 listopada, Poznań – turniej ligowy;

2) 11-12 listopada, Jastrzębie – Laszka Cup (czwarte miejsce);

3) 18 listopada, Lublin – turniej eliminacyjny do Czerkawski Cup (drugie miejsce);

4) 5-8 grudnia, Krynica Zdrój – Turniej Mikołajkowy (12. miejsce);

5) 17 grudnia, Łódź – Festiwalowy Turniej Gwiazdkowy (ZWYCIĘSTWO!)



ŻAK MŁODSZY

Drużyna w kategorii U-12 rozegrała w sezonie 2023/2024 12 meczów, w których odnieśliśmy 10 zwycięstw i tylko dwa razy przegraliśmy. Zdobyliśmy 60 punktów, strzelając aż 271 bramek, co pozwoliło drużynie uplasować się na 1. miejscu w tabeli rozgrywek ŻM w Kujawsko-Pomorskim Okręgowym Związku Hokeja na Lodzie, pod który podlega Warszawa.

Udział drużyny w wielu turniejach w trakcie trwającego sezonu przyczynił się do zbudowania wysokiej formy.

Na początku października drużyna ŻM rozegrała III Turniej Żołnierzy Wyklętych w Nowym Targu, zdobywając cenne doświadczenia. Kolejnym turniejem były eliminacje do IV Hokejowego Pucharu Niepodległości. Wywalczyliśmy „dziką kartę” i zagrała w finałach Hokejowego Pucharu Niepodległości, zajmując trzecie miejsce. Udział w turnieju w Oświęcimiu pod hasłem „Hokejowo to zdrowo” dał nam drugie miejsce. Przed będącą w bardzo dobrej dyspozycji drużyną pozostało jeszcze sześć kolejek do rozegrania w „Lidze Północy”, w tym dwa mecze domowe z Koziołkami Poznań i dwa mecze z Sokołami I Toruń oraz wyjazdowe spotkania ze Stoczniowcem Gdańsk. Wysoka forma graczy drużyny żaka młodszego pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość.



ŻAK STARSZY

Drużyna AH Legia Warszawa złożona z chłopców rocznik 2011/12, która w sezonie 2022/23 była żakiem młodszym, a w obecnym sezonie 2023/24 jest w kategorii żaka starszego nie doznała porażki w 2023 roku, wygrywając 21 meczów ligowych oraz trzy turnieje w tym Nieoficjalne Mistrzostwa Polski w kategorii U12. Sezon zasadniczy 2022/23 Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie chłopcy zakończyli na pierwszym miejscu, zdobywając 101 punktów. W finale rozgrywek pokonaliśmy ŁKH Łódz 10:7. Na koniec sezonu Legia wygrała międzynarodowy turniej Jantor Cup pozostawiając w pokonanym polu drużyny z Czech (Nowy Jicin, HC Poruba) i Polski (JKH Jastrzębie, Polonia Bytom, Naprzód Janów). W finale pokonaliśmy czeską Porubę 9:6. Sezon 2023/24 chłopcy rozpoczęli od zwycięstwa w turnieju Laszkiewicz Cup, wygrywając wszystkie spotkania, a w finale udowadniając wyższość nad JKH Jastrzębie, wygrywając 7:4. Największym sukcesem drużyny było zwycięstwo w Nieoficjalnych Mistrzostwach Polski U12. W meczach grupowych AH Legia Warszawa pokonała Zagłębie Sosnowiec i Cracovię, w półfinale Niedźwiadki Sanok 6:4, a finał z LKH Łódź rozstrzygnięty został w rzutach karnych na naszą korzyść wynikiem 2:1 (w meczu wynik 2:2). Drużyna w tym spotkaniu pokazała charakter doprowadzając do remisu ze stanu 0:2. Obecnie chłopcy podtrzymują świetną passę wygranych spotkań prowadząc w tabeli żaka starszego KPOZHL z kompletem jedenastu zwycięstw.



MŁODZIK

Końcówka sezonu 2022/2023 dla drużyny młodzika była dość ciężka i obłożona bardzo dużą liczbą meczów. Większość z nich udało się wygrać i zakwalifikować do baraży mistrzostw Polski. W tym turnieju zajęliśmy trzecie miejsce, które nie było jednak premiowane awansem do krajowego czempionatu. Drużyna została jeszcze zaproszona na turniej towarzyski do Bytomia, gdzie wywalczyła drugie miejsce. Sezon 2023/2024 zaczął się dla młodzika dość późno, bo dopiero 4 listopada zagraliśmy z Watahą Wrocław. Pojedynek zakończył się naszym zwycięstwem 27:0. Następnie był mecz i zwycięstwo 8:2 z Toruniem. Przyszły też porażki z ŁKH Łódź 4:17 i 5:19. One są po to sporcie, by uczyć się na błędach i stawać się lepszą drużyną. Koniec grudnia przyniósł dwa zwycięstwa z Malborkiem w identycznym stosunku 14:4. Dobrze spisująca się drużyna młodzika zajmuje czwartą lokatę z 12 punktami zgromadzonymi w sześciu rozegranych meczach.



JUNIOR MŁODSZY

Drużyna powstała w sierpniu. Na przestrzeni okresu od września-grudnia odbyła łącznie 75 treningów, z czego 40 poza lodem (wspominane już powyżej opóźnienie spowodowane remontem na Torwarze). Głównie odbywały się na boisku (osiem jednostek treningowych na sali gimnastycznej i dziewięć w siłowni). Dzięki zaangażowaniu drużyny udało się w znacznej mierze poprawić przygotowanie zespołu do walki sportowej. Jesteśmy na lodzie od 7 listopada.



Pomimo dość ograniczonej ilości lodu w tym sezonie, realizujemy krok po kroku program wyszkolenia specjalnego dla tej kategorii. Drużyna rozegrała osiem meczów, w tym siedem na wyjeździe i jeden na własnym lodzie. Dodatkowo przyznano na naszą korzyść dwa walkowery. Drużyna składa się 17 osób (dwóch bramkarzy i 15 zawodników z pola). Porównując z poprzednim sezonem doszło do naszej drużyny ośmiu zawodników, dzięki czemu udało się ją zbudować i wystartować w rywalizacji także w tej kategorii wiekowej. Uzyskaliśmy awans do finałów Mistrzostw Polski. To historyczna chwila, gdy po wielu latach drużyna wystartowała w lidze i jest także w finałach na szczeblu centralnym w juniorach młodszych. Gramy w ogólnopolskiej lidze bez podziału na okręgi.



Hokejowa Warszawa za sprawą AH Legia patrzy bardzo optymistycznie w przyszłość, ma konkretne, bardzo ambitne plany i sukcesywnie się rozwija. Wiemy, że ciężka praca popłaca!



BRAMKARZE

Możemy śmiało stwierdzić, że w tej dziedzinie stanowimy nową jakość na polskim rynku. Jeśli chodzi o szkolenie bramkarzy stajemy się istotnym punktem w kraju. Trening bramkarski stoi u nas na wysokim poziomie. Przyjeżdżają do nas bramkarze z wielu klubów z całego kraju, by doskonalić warsztat i umiejętności. Potem mogą grać w macierzystych klubach, prezentując wyższy poziom, a nawet trafiają do reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych. Twarzą „bramkarskiej” części szkolenia jest wiceprezes AH Legia Warszawa Przemysław Odrobny prowadzący Shemmy Goalie School. Pod jego nadzorem odbywa się szkolenie bramkarzy w Warszawie.

Nasi bramkarze zostali też wyróżnieni za swoją bardzo dobrą grę.

Leonard Stolarczyk - Jantor Cup 2023 - najlepszy bramkarz turnieju i najlepszy zawodnik meczu półfinałowego. Dodatkowo został wyróżniony w sezonie 2022/23 jako najlepszy bramkarz ligi KPOZHL.

Szymon Stojek został z kolei najlepszym zawodnikiem meczu na Mistrzostwach Polski młodzików.

Alina Kowalczyk została wybrana graczem meczu w turnieju mikołajkowym w Krynicy-Zdroju, a także w turnieju mikołajkowym rozegranym w Łodzi.



Dziękujemy PZU za bardzo wydatną pomoc w funkcjonowaniu sekcji. Jesteśmy także wdzięczni As-Med Sklep Medyczny, Centralny Ośrodek Sportu, Rembet, SzkloWarszawa.pl, Aquick - woda i kawa do biura i domu, Trylogia Catering za popieranie naszych działań.