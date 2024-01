Powrót do treningów po dniu integracji

Popołudniowy trening poprzedziła półgodzinna odprawa w hotelu. Na boisku stawiło się 22 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Nieobecny był Blaz Kramer , który jest nieco przeciążony. Na początek odbyła aktywacja, szybkie przejście do ćwiczeń z piłką. Oprócz małych gierek zespół pracował nad taktyką. W niedzielę kolejna dawka treningów, a w poniedziałek zespól rozegra dwa mecze sparingowe - o godz. 9 zmierzy się z Buducnostią Podgorica, a o 15 z Dynamem Kijów. fot. Woytek / Legionisci.com

Piątek był dla piłkarzy Legii dniem wolnym, który dodatkowo został wykorzystany na integrację drużyny. W sobotnie przedpołudnie na boisku pracowała jedynie czwórka bramkarzy. Tak jak informowaliśmy Cezary Miszta w czwartek opuścił zgrupowanie w Turcji i uda się na półroczne wypożyczenie do portugalskiego Rio Ave.

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z innej beczki....precz z Milikiem w Juventusie....przereklamowany dzieciak z pieniędzmi za nic. odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Wpisac w rubryke "Odejda " Blaz Kramer - wolna reka w poszukiwaniu klubu !!! odpowiedz

FOREVER LEGIA - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Blaz Kramer jak nie kontuzjowany,to "trochę przeciążony".Co z nim jest nie tak???. odpowiedz

