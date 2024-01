Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 27 stycznia 2024 r. 19:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi przegrali w Berlinie 1-3 z Herthą, prezentując mimo wszystko niezłą grę. Zespół U17 po ciekawym meczu pokonał 4-2 Zagłębie Sosnowiec, przełamując nieskuteczność w końcówce meczu. Legia U16 wygrał 5-1 z Miedzią Legnica, choć to goście z początku objęli prowadzenie. Legia U15 wygrała 3-0 z Cracovią, po ciekawym i otwartym widowisku. W meczu drużyn o rok młodszych padł wynik 5-2.



Zespół U13 po ciekawym spotkaniu zremisował z Radomiakiem U14. Drużyna U10 zagrała na 2 boiskach z Koroną Kielce 2014, a Legia U12 i U11 rozegrały mecz ze sobą.



Sparing U19: Hertha BSC 3-1 (2-1) Legia Warszawa

Gole:

1-0 1 min.

2-0 19 min.

2-1 43 min. Przemysław Mizera (as. Mateusz Szczepaniak)

3-1 74 min.



Legia: Hubert Nowak – Oliwier Olewiński (66' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń (46' Jan Leszczyński [07]), Viktor Karolak (66' Karol Kosiorek) – Maciej Saletra, Oskar Melich (65' Mateusz Konopka), Pascal Mozie [08] – Mateusz Szczepaniak [07](70' Antoni Majchrowski), Przemysław Mizera, Jakub Zbróg [07](46' Igor Skrobała)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Sparing: Legia U17 4-2(2-0) Zagłębie Sosnowiec U17 (2007 i mł.)

Gole:

1-0 17 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Jan Gawarecki)

2-0 36 min. Maksymilian Sterniczuk b.a.

2-1 51 min. Igor Gaszewski

2-2 54 min. Szymon Krawiec

3-2 85 min. Dawid Nos (as. Mikołaj Kotarba)

4-2 90 min. Mateusz Lauryn (głową, as. Filip Przybyłko z rzutu rożnego)



Strzały (celne): Legia 31 (12) - Zagłebie 8 (6)



Legia: Michał bobier (46' Antoni Błocki [08]) - Dawid Korzeniowski [08](73' Maksymilian Sterniczuk [08]), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08] (46' Bartosz Korżyński [09]) - Mikołaj Kotarba, Dawid Foks, Filip Przybyłko [08], Jakub Opencvhowski (46' Radosław Czerwiec, 80' Mateusz Lauryn) - Igor Busz (Kpt), Maksymilian Sterniczuk [08](46' Dawid Nos), Jan Gawarecki [08](46' Konrad Kraska)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 5-1 (3-1) Miedź Legnica U16 (2008 i mł.)

Gole:

0-1 17 min. Jakub Seremet

1-1 31 min. Daniel Wyrozumski (as. Adam Tołwiński)

2-1 43 min. Szymon Piasta (dob. strz. Igora Mirowskiego)

3-1 44 min. Kacper Morawiec (as. Jan Musiałek)

4-1 64 min. Ksawery Jeżewski (as. Juliusz Rafalski)

5-1 74 min. Bartosz Czarkowski (as. Maksymilian Dołowy)



Strzały: Legia 38(19) - Miedź 11(3)



Legia: Jan Bienduga (46' Marcel Grzejda) - Juliusz Rafalski, Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski (46' Jakub Sito), Jan Musiałek (58' Antoni Sobolewski) - Piotr Bartnicki [09](46' Marcel Kiełbasiński), Kacper Morawiec (46' Kacper Borowiec), Szymon Piasta [09] - Adam Tołwiński (58' Jakub Oremczuk), Daniel Wyrozumski (46' Ksawery Jeżewski), Jacob Levy (58' Bartosz Czarkowski)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 3-0 (2-0) KS Cracovia U15 ('09 i mł.)

Gole:

1-0 31 min. Bartosz Jukowski (głową, as. Vu Hoang Nguyen)

2-0 42 min. Jakub Gliwa (as. Fabian Mazur)

3-0 80 min. Bartosz Jukowski (as. Igor Lechecki)



Strzały (celne): Legia 20 (10) - Cracovia 7(3)



Legia: Denys Stoliarenko (46' Jan Pietrzak) - Marcel Laszczyk [10](46' Jakub Juszczak), Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak - Wiktor Zugaj (62' Piotr Kaniewski), Jakub Gliwa, Vu Hoang Nguyen, Fabian Mazur - Franciszek Stępniewski [10](46' Firdavs Otabekov), Dawid Mastalski (62' Bartosz Przybyłko [10]), Edo von Brandt-Etchemendigaray (62' Igor Lechecki [10])

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Sparing: Legia U14 5-2 (3-1) KS Cracovia U14 (2010 i mł.)

Gole:

1-0 3 min. Mateusz Pawłowski (as. Dawid Rodak)

2-0 33 min. gol samobójczy (as. Tymoteusz Leśniak)

2-1 38 min. Maciej Janczur

3-1 40 min. Dawid Rodak (as. Tymoteusz Leśniak)

4-1 42 min. Fryderyk Paprocki b.a.

4-2 61 min. Maciej Janczur

5-2 77 min. Xavier Dąbkowski (as. Aleksander Badowski)



Strzały (celne): Legia 26(13) - Cracovia 5(3)



Legia: Błażej Ślazyk (46' gracz kl. partnerskiego) - Jan Szybicki, Marek Suchodół, Cyprian Lipiński [11], Kacper Jaczewski, Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Aleksander Badowski, Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski, Tymoteusz Leśniak, Olivier Pruszyński, Mychajło Posternak Tymon Płoszka, Fryderyk Paprocki [11]

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Legia U13 - Radomiak Radom U14



Strzały (celne): Legia 10 (4) - Radomiak 19 (10)



Legia: Antoni Pawłowski, gracz testowany, Bartosz Ilków [LSS], Stanisłąw Głębowski, Aleksander Dąbrowski, Tomasz Stefański, Wojciech Kuś, Szymon Wlazło, Karol Konieczny, Wojciech Łygan, Fryderyk Paprocki, gracz testowany, Filip Wancerz, Nicodeme Chodkowski, Igor Arkuszewski [2012], 3 gracze testowani, Bartosz Gawryś



Legia U12 (2012) - Legia U11 (2013 i mł.)



Strzały (celne): U12 37 (21) - U13 26 (12)



Legia U12: Stanisław Składnik - Oskar Marzec, Ignacy Silski, Natan Turniak, Oskar Matusiewicz, Michał Har, Antoni Czuchnowski, Dawid Ruciński, Aleksander Kurowski, Aleksander Barski, gracz testowany, Jan Włodarski

Trener: Szymon Lisakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Legia U11: Jakub Tkaczyk - Antoni Adamkiewicz, Konstanty Leonkiewicz, Maksymilian Pająk, Leon Kowalczyk, Konstantin Yushkavets, Oliwier Siuda, Piotr Nowotka, Szymon Chodkowski, Michael Oyedele, Ignacy Wojciechowski, Adam Rymszo, Leon Gańko

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U10 - Korona Kielce U10



Strzały (celne):

Boisko A: Legia 35 (23) - Korona 50 (33)



Boisko B: Legia 36 (22) - Korona 41 (27)



Legia: gr. testowany, Kacper Tryc, Stefan Wang, Feliks Chaciński, Charyton Sokal, Karol Myszkowski, Kacper Saczewski oraz Maciej Wierzbicki, gr. testowany, Jakub Wielocha, Sebastian Borowski, Kacper Rainka, Franciszek Niezgoda, Eryk Cybulski [2015], Bruno Królik [2015], Antoni Kret [2015]

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek