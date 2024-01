Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

geds - 2 godziny temu, *.centertel.pl Swoją drogą co najmniej 2 dni a może więcej, przeznaczyli na regenerację, integrację itp. Na tym etapie uważam że to słabe. Zaraz po powrocie napewno dostaną 2 lub 3 dni na odpoczynek, a teraz powinni zasuwać. Bliższy na obecnym etapie jest mi model Czerczesowa. Ten wyjazd to tylko 2 tyg. Na takie 2 tyg. ciężkiej pracy nie będzie już czasu do końca sezonu. Po zgrupowaniu powinni siŕ regenerować i nabierać świeżości. odpowiedz

L w sercu - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Decyzją sztabu legii drużyna idzie na kebsa. Rada druzyny jest za! Decyzja prezesa - za! Mocne info. Szalone decyzje sztabu! Sztab legii sztos! Nastepnq decyzja to wyjscie na spacer! odpowiedz

Cichy - 2 godziny temu, *.com.pl @L w sercu: Legii z dużej litery. Pajacu!!! odpowiedz

olew - 39 minut temu, *.vectranet.pl @L w sercu: Legia bucu ! piszesz o nas z małej litery, uciekaj więc kanalio ! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.