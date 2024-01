Koszykówka

Zapowiedź meczu z Jonavą

Wtorek, 30 stycznia 2024 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę Legię czeka wyjazdowe spotkanie z litewską Jonavą w przedostatniej serii gier drugiej rundy FIBA Europe Cup. Wygrana pozwoli legionistom zachować drugie miejsce w tabeli, premiowane awansem do fazy pucharowej.



Litwini, z bilansem 0-4, nie mają już żadnych szans na awans do ćwierćfinału, ale z pewnością zrobią wszystko, by odnieść pierwszą wygraną na tym etapie rozgrywek. Będzie to jednocześnie ostatni domowy mecz FIBA Europe Cup dla CBet Jonavy. W dotychczasowych spotkaniach przegrali ze Sportingiem (-10) i Bahcesehirem (-24), a ponadto na wyjazdach przegrali z Legią (-39) oraz przed tygodniem ze Sportingiem (-15).



W lidze litewskiej wiedzie się im ze zmiennym szczęściem - obecnie z bilansem 7-11 plasują się dopiero na siódmej pozycji w tabeli. Szanse na powtórzenie zeszłorocznego wyniku, kiedy przegrali walkę o brąz z Lietkabelisem oraz dotarli do finału krajowego pucharu (gdzie przegrali z Żalgirisem Kowno) są niewielkie.



Ekipa z Janowa przegrała siedem kolejnych meczów, więc na pewno można mówić o kryzysie. Ostatnie zwycięstwo odnieśli 28 grudnia zeszłego roku z najgorszym zespołem ligi litewskiej, BC Gargzdai. Później, oprócz dwóch porażek w FIBA Europe Cup, przegrali także dwukrotnie z Siauliai, a także niżej notowanym Nevezis, czy spotkania ze zdecydowanie najlepszymi ekipami z Litwy - Żalgirisem Kowno (-8) oraz w ostatni weekend, Rytasem Wilno (-22). Patrząc na wyniki najbliższego rywala Legii, zespół największe problemy ma z obroną - zbyt często traci powyżej 90, a nawet 100 punktów.



Jonava przed rewanżowym meczem z Legią wzmocniła się dwoma zawodnikami. Pierwszym graczem, który dołączył do zespołu jest 29-letni litewski rzucający, Justas Tamulis, który obecny sezon rozpoczynał w II lidze hiszpańskiej, w Melilla Ciudad Del Deporte (śr. 19,5 min., 3,9 pkt.). Drugim wzmocnieniem jest doskonale znanym z gry w Legii w sezonie 2020/21, Lester Medford, który trafił do Janowa z grającej w Serie B, Cremony (śr. 14,9 pkt., 5,8 as. i 27,7% za 3 pkt.). Dla Medforda był to trzeci z kolei sezon w II lidze włoskiej, gdzie wcześniej występował w Umanie Chiusi. W Jonavie zadebiutował w meczu ze Sportingiem.



Najlepszym strzelcem zespołu w europejskich pucharach jest serbski skrzydłowy, Strahinja Micovic (śr. 17,2 pkt.), który przez większość kariery występował na Bałkanach, a ostatnio reprezentował barwy macedońskiego MZT Skopje. Drugim strzelcem zespołu jest Mike Lewis, grający wymiennie na pozycjach 1 i 2. Zawodnik przed dwoma laty występował w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, a ostatni sezon spędził w Benacquista Assicurazioni Latina, w drugiej lidze włoskiej. W Jonavie występuje jeszcze dwóch koszykarzy z przeszłością w polskiej lidze - podkoszowy Aleksandar Marelja (w sezonie 2017/18 występował w AZS-ie Koszalin) oraz Tauras Jogela, który przez dwa lata występował w Kingu Szczecin.



Miejscowość, z której pochodzi CBet Jonava po polsku znana jest jako Janów, i leży kilkanaście kilometrów za Kownem. Zamieszkuje ją ok. 35 tysięcy mieszkańców. Legioniści na Litwę udadzą się we wtorek, a wcześniej będą mieli regenerację po niedzielnym spotkaniu ligowym ze Spójnią, a także sesje video dotyczące gry najbliższego rywala Legii. Dla Lorena Jacksona, który w naszym klubie przebywa od zaledwie tygodnia, będzie to kolejna okazja do zgrania się z resztą zespołu. Do Janowa nasz zespół uda się bez Michała Kolendy, który w niedzielę doznał na szczęście niegroźnego urazu barku. Najlepszym strzelcem Legii w rozgrywkach FIBA Europe Cup pozostaje Christian Vital, zdobywający średnio 22,8 pkt. i trafiający aż 40,8% za 3 pkt. Drugi w tej klasyfikacji jest Aric Holman (śr. 12,3 pkt. i 6,9 zb.). W pierwszym meczu obu drużyn, który rozegrany został w połowie grudnia Legia wygrała aż 111:72, a aż 34 punkty zdobył Vital, a 20 pkt. dołożył Raymond Cowels (obaj trafili po 4 trójki). W zespole litewskim 17 pkt. zdobył Micović.



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 polskiego czasu (18:30 na Litwie) i będzie na żywo transmitowane na kanale FIBA na Youtube. Mecz odbędzie się w Jonava Sports Arena, mogącej pomieścić 2,2 tys. widzów. Hala została otwarta w 2017 roku, a oprócz spotkań koszykarskich, odbywają się w niej również spotkania siatkówki i koncerty.



CBET JONAVA

Liczba wygranych/porażek: 11-20

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,0 / 90,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 51,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 63,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,4%



Skład: Lester Medford, Mike Lewis (rozgrywający), Edvinas Seskus, Ivan Gandia, Justas Tamulis (rzucający), Nedas Raulusevicius, Lukas Kreismontas, Touras Jogela, Strahinja Micovic, Dastinas Morkunas (skrzydłowi), Michael Hughes, Aleksandar Marelja, Dominykas Cernius (środkowi)

trener: Virginijus Seskus, as. Andrius Ulcickas



Przewidywana wyjściowa piątka: Lester Medford, Mike Lewis, Edvinas Seskus, Strahinja Micovic, Aleksandar Marelja.



Najwięcej punktów: Strahinja Micovic 172 (śr. 17,2), Mike Lewis 122 (12,2), Aleksandar Marelja (11,5), Edvinas Seskus 111 (11,1).



Ostatnie wyniki: Kedainiu Nevezis (d, 94:77), BC Mazeikiai (w, 79:82), Strasbourg (w, 83:78), Siauliai (d, 85:84), Pieno Zvaigzdes (w, 92:93), Żalgiris Kowno (w, 86:69), Kauhajoen Karhu (w, 88:104), BC Wolves (d, 71:83), AEK Larnaka (d, 80:87), Neptunas Kłajpeda (d, 88:77), Rostock Seawolves (d, 84:65), Lietkabelis (w, 84:79), Kauhajoen Karhu (d, 98:94), BC Gargzdai (w, 86:80), AEK Larnaka (w, 84:95), Rytas Wilno (d, 89:101), Rostock Seawolves (w, 86:81), Utenos Juventus (d, 84:73), Utenos Juventus (w, 96:63), Sporting Lizbona (d, 81:91), Neptunas Kłajpeda (w, 69:64), Legia Warszawa (w, 111:72), Pieno Zvaigzdes (d, 84:89), BC Gargzdai (d, 105:73), Siauliai (w, 80:77), Żalgiris Kowno (d, 67:75), Bahcesehir Stambuł (d, 67:91), Nevezis (w, 92:86), Siauliai (d, 72:83), Sporting Lizbona (w, 103:88), Rytas Wilno (w, 110:88).



Ostatnie mecze obu drużyn:

13.12.2023 Legia Warszawa 111:72 Jonava Cbet



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 19-12

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 80,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,4%



Skład: Marcel Ponitka, Loren Jackson, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital, Raymond Cowels, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 299 (śr. 17,6), Aric Holman 275 (15,3), Raymond Cowels 232 (śr. 12,2), Michał Kolenda 192 (10,1), Marcel Ponitka 197 (10,4).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78).



Termin meczu: środa, 31 lutego 2024 roku, g. 17:30 (polskiego czasu)

Adres hali: Janów, ul. Žeimių g. 17 (Jonava Sports Arena)

Pojemność hali: 2200 miejsc

Transmisja: Youtube