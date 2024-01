Belek

Poranne gry i zabawy, popołudniowe stałe fragmenty

Niedziela, 28 stycznia 2024 r. 19:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Końcówka zgrupowania w Turcji zdecydowanie należy do lżejszych. Na tym etapie przygotowań Kosta Runjaić wyraźnie postawił poprawę mentalu w zespole. Po czwartkowym sparingu z Rapidem Wiedeń zespół miał dzień odpoczynku i integracji. W sobotę zawodnicy z pola trenowali na boisku raz, a niedzielny poranek upłynął na godzinnych zabawach z piłkami. Z kolei w poniedziałek zamiast dwóch sparingów odbędzie się jeden.



Trzeba przyznać, że w poranna zabawa była przednia, rywalizacja między drużynami zacięta. Z twarzy wszystkich nie znikały uśmiechy - zobaczcie sami na poniższym filmie.







Nie do śmiechu było jedynie czwórce bramkarzy, którzy w jednym z narożników pracowali na pełnych obrotach z Arkadiuszem Malarzem i Krzysztofem Dowhaniem. W zajęciach nie uczestniczył Blaz Kramer. Słoweniec wziął udział w popołudniowym treningu, podczas którego odbyła się praca nad stałymi fragmentami, tym razem nie tylko od strony taktycznej, ale w formie gierki, gdzie jedna drużyna starała się wykorzystać SFG, a druga blokowała dostęp do bramki i wyprowadzała kontry. Po godz. 17 temperatura w Belek spadła poniżej 10 stopni co po ostatnich dniach dało się odczuć.



W poniedziałek przedostatni dzień zgrupowania. Pierwotnie tego dnia miały odbyć się dwa mecze kontrolne, w których dwie jedenastki miały zagrać po 90 minut. Trener postanowił jednak zrezygnować z meczu z Buducnostią Podgoricia. O godz. 15 czasu polskiego odbędzie się spotkanie z Dynamem Kijów. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Belek. We wtorek po godz. 15 czasu miejscowego drużyna wyruszy w podróż powrotną do Warszawy. Przed startem ligi rozegrany zostanie jeszcze jeden sparing. W piątek w LTC "Wojskowi" podejmą Stal Rzeszów.