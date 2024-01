Jednocześnie bramkarz przedłuży umowę że stołecznym klubem. Obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. To oznacza, że w rundzie wiosennej w kadrze drużyny będzie trzech golkiperów: Kacper Tobiasz , Dominik Hładun i Jakub Zieliński .

Gabriel Kobylak uda się na wypożyczenie do Radomiaka Radom - poinformował Piotr Kamieniecki że sport.tvp.pl.

geds - 20 minut temu, *.chello.pl zła wiadomość, oznacza że na Tobiasza nie ma kupca odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I tak dalej będzie bronił pan lobik.Oby ktoś go kupił po sezonie. Hładun na pierwszego bramkarza, Kobylak na drugiego. odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.172.17 I tak powinno być! odpowiedz

Hator - 3 godziny temu, *.inetia.pl Jeszcze jeden odpowiedz

