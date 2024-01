Legia sprowadzi pomocnika z Kosowa?

Komentarze (12)

geds - 21 minut temu, *.chello.pl 4 gole w 28 meczach ligi kosowskiej to wzmocnienie? Znów liczymy że na 22 latku można mieć dobrą przebitkę. Ale czy nadza akademia nie umie wychowywać 20-22 latków nawet na poziomie ligi kosowskiej? Kisiel jest słabszy? odpowiedz

Vvvvv - 10 minut temu, *.orange.pl @geds: to nie jest napastnik odpowiedz

Lupus - 25 minut temu, *.centertel.pl Ponoć Nawrocki chciałby wrócić odpowiedz

Plus - 39 minut temu, *.sejnet.pl Już jeden z Kosowa był i nie skończyło się to dobrze. A może to będzie drugi Muci. Młody...można brać. odpowiedz

R. - 43 minuty temu, *.chello.pl Obiecujący. odpowiedz

Darektoci - 49 minut temu, *.play-internet.pl Piszę się: "Z Serbii". odpowiedz

Wycior - 21 minut temu, *.vectranet.pl @Darektoci: Kosowo to suwerenne państwo. Dorośnij wreszcie… odpowiedz

stop segregacji! - 55 minut temu, *.orange.pl To ściema, za słaby na Legie! odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk Na video na YT wygląda całkiem spoko. Lewa noga i dobry strzał. Podania przecinające NIE na oślep, czyli gość coś tam widzi na boisku.

Wiek też w porządku....

Dawać go ! odpowiedz

Misiowaty - 14 minut temu, *.orange.pl @bum: Czyli co teraz będziemy brać piłkarzy z YT?? odpowiedz

Lathen z Kathen - 1 godzinę temu, *.ewe-ip-backbone.de Prawda jest taka że wszędzie szkolą piłkarzy odważniej stawiają na swoich i mają z tego korzyści.

Spójrzmy na Bałkany

Albania? Połową kadry we Włoszech

Macedonia kilku fajnych pomocników

A i no Węgrzy jeszcze tam każdy gra w piłkę.

A u nas przecinaki i sprinterzy to tyle!

Gdzie jest Skóraś Jóźwiak czy Puchacz?

Bazują na jednym piłką do przodu i wyścigi to nie daje piłka wymaga więcej w tych czasach odpowiedz

Hmm - 1 godzinę temu, *.aster.pl Ni uja!!! odpowiedz

