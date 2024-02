PP: LZS Bojano 1-8 Legia Warszawa. Pewny awans

W meczu 1/16 finału Pucharu Polski Legia Warszawa wygrała z zespołem LZS Dragon Bojano 8-1. Do przerwy legioniści prowadzili 3-0. Kolejne spotkanie rozegrają 11 lutego na wyjeździe, z Dremanem Opole Komprachcice. LZS Bojano 1-8 (0-3) Legia Warszawa 0-1 - Andre Luiz 0-2 - Michał Klaus 0-3 - Michał Klaus 0-4 - Sergio Monteiro 0-5 - Michał Klaus 0-6 - Rui Pinto 0-7 - Nuno Chuva 0-8 - Mariusz Milewski 1-8 Bojano: 12. Piotr Bach, 2. Nikodem Czaja, 4. Paweł Brzuzy, 8. Kacper Ickiewicz, 11. Karim Madani rezerwa: 1. Kacper Zelma, 3. Jakub Domżalski, 9. Oliwier Bonk, 10. Rafał Szymendera, 13. Paweł Hewelt, 14. Maciej Urtnowski Legia: 13. Ignacio Casillas, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 10. Rui Pinto, 50. Mykyta Storożuk rezerwa: 16. Tomasz Warszawski, 11. Sergio Monteiro, 19. Adam Grzyb, 34. Nuno Chuva, 81. Mariusz Milewski żółte kartki: Karim Madani Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

