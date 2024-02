Sparing: Legia Warszawa 3-1 Stal Rzeszów

Piątek, 2 lutego 2024 r.

Legia Warszawa wygrała ostatni sparing podczas zimowych przygotowań do rundy wiosennej w LTC ze Stalą Rzeszów 3-1. Do przerwy padł remis 1-1. W pierwszym kwadransie gry legioniści mieli duże problemy, jednak później w pełni kontrolowali cały przebieg spotkania.









Fotoreportaż z meczu - 31 zdjęć Woytka



Od początku spotkania z I-ligowcem trener Kosta Runjaić desygnował do gry praktycznie podstawową "jedenastkę". Dla podopiecznych niemieckiego trenera mecz rozpoczął się jednak źle, legioniści byli mocno cofnięci na własną połowę i już w 7. minucie stracili bramkę. Piłkę dośrodkowaną z lewej strony na skraj pola karnego odebrał Adrian Bukowski, zrobił zwód i mocno uderzył, a futbolówka po rękach Kacpra Tobiasza wpadła do siatki. Po kwadransie gry legioniści powoli zaczęli przejmować kontrolę, jednak w ich grze dalej było wiele niedokładności. W 19. minucie dośrodkowaniu Josue z rzutu wolnego ustawionego blisko pola karnego swoją szansę miał Rafał Augustyniak, jednak jego strzał w ostatniej chwili został zablokowany. Cztery minuty później doświadczony pomocnik znów był bliski doprowadzenia do wyrównania, po szybkiej drużynowej akcji uderzył mocno a 16. metra, ale trafił tylko w słupek. W 34. minucie dobrze ustawionego na 11. metrze Ernesta Muciego znalazł Paweł Wszołek, napastnik uderzył celnie, ale skutecznie interweniował Jakub Wrąbel. Po chwili Albańczyk już mógł cieszyć się z wyrównującego gola, którego zdobył po precyzyjnej centrze Josue z rzutu wolnego. W końcówce pierwszej części legioniści mieli ogromną szansę by wyjść na prowadzenie. Muci wycofał piłkę do wbiegającego Juergena Elitima, Kolumbijczyk uderzył z pierwszej piłki, ale tylko obił słupek.



Na drugą połowę Legia wyszła w prawie całkowicie zmienionym składzie, na boisku pozostali jedynie Elitim, Pankov oraz Jędrzejczyk. Legioniści od początku ruszyli do ataku. W 49. minucie Ryoya Morishita dośrodkował na pole karne, a jeden z zawodników gości zagrał ręką, więc sędzia podyktował rzut karny. "Jedenastkę" pewnie, strzałem po ziemi na gola zamienił Tomas Pekhart i wyprowadził stołeczną drużynę na prowadzenie. Dziesięć minut później legioniści podwyższyli wynik. Z rzutu rożnego dośrodkował Bartosz Kapustka, źle głową uderzył Pekhart, ale piłka trafiła jeszcze do Yuriego Ribeiro, który już główkował celnie. W 68. minucie dwie okazje na swojego gola miał Marc Gual, jednak oba strzały zostały zneutralizowane przez defensywę i golkipera Stali. W 79. minucie Stal była bliska kuriozalnej straty bramki, przez nieporozumienie jednego z defensorów z golkiperem piłka leciała w światło bramki, ale Jakub Raciniewski zdołał w ostatniej chwili wybić ją na rzut rożny. W 86. minucie Stal była jeszcze bliska zmniejszenia strat, najpierw świetną interwencją po strzale z dystansu wykazał się Dominik Hładun, potem jeszcze lepszą szansę z dobitki miał Szymon Kądziołka, ale zdecydowanie przestrzelił.



