Oficjalnie

Kobylak przedłużył kontrakt z Legią

Poniedziałek, 29 stycznia 2024 r. 10:07 źródło: Legia Warszawa

Gabriel Kobylak podpisał z Legią Warszawa nowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku, poprzednia umowa obowiązywała do czerwca 2025 roku. Zawodnik zostanie jednocześnie wypożyczony do Radomiaka Radom do końca obecnego sezonu. Kobylak wczoraj wieczorem wyjechał z hotelu Legii i udał się na zgrupowanie Radomiaka, który także przebywa w Belek.









- Jestem zadowolony z faktu, że wypracowaliśmy rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron. To bardzo dobry przykład dla innych młodych zawodników, jak można prowadzić karierę na tym etapie. Klub zabezpieczył swoje interesy, zapewnił przyszłość piłkarzowi i przedstawił plan na jego rozwój. Gabriel ma stabilną sytuację i może otrzymać szansę regularnej gry w Ekstraklasie, gdzie nabierze doświadczenia, które pomoże mu w przyszłości – mówi dyrektor sportowy Jacek Zieliński.