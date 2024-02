Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów Wlkp.

Piątek, 2 lutego 2024 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W najbliższą niedzielę w hali na Bemowie koszykarze Legii podejmować będą zespół Stali Ostrów Wielkopolski, który będzie dążył do rehabilitacji po porażce w ostatniej serii gier z Arką. Legioniści z kolei będą chcieli zrewanżować się "Stalówce" za wysoką porażkę poniesioną w pierwszej rundzie rozgrywek.



Stal w rundzie rewanżowej gra bardzo nierówno. Najpierw podopieczni Andrzeja Urbana po raz drugi w tym sezonie przegrali z Dzikami - tym razem na własnym parkiecie 68:75. Później po pewnej wygranej w Słupsku (+21) i zaciętej, wygranej końcówce ze Spójnią (+4), przyszła niespodziewana porażka z walczącą o utrzymanie Arką (-7). Trochę wcześniej ostrowianie odnieśli "kosmiczne" (+57) zwycięstwo ze Śląskiem, a następnie pokonali w Szczecinie mistrza Polski (+4). Potrafili także wysoko wygrać z mocnym Startem (+22). Ostatni wynik zespołu w Gdyni z pewnością podrażnił zespół, i ten do meczu z Legią przystąpi podwójnie zmotywowany, by zrehabilitować się w oczach własnych kibiców.



Ostrowianie w meczu z Arką doznali sporego osłabienia. Poważnej kontuzji kolana doznał doświadczony podkoszowy, Damian Kulig, którego z pewnością nie zobaczymy na parkietach OBL do końca obecnego sezonu. To spore osłabienie ekipy z Wielkopolski, bowiem Kulig zdobywał 10,7 pkt. na mecz, dokłądając do tego 6,7 zbiórki i wysoki procent rzutów z dystansu (36,4% z 3 pkt.). Obecnie Stal ma dokładnie taki sam bilans w OBL, 11-8. A w przeciwieństwie do lat ubiegłych, zespół nie bierze udziału w rozgrywach europejskich, choć jako brązowy medalista poprzednich rozgrywek, miał taką możliwość.



Najlepszym strzelcem Stali jest Łotysz, Aigars Skele, który drugi kolejny sezon występuje w tym klubie, a obecnie notuje 16,2 pkt. i aż 8,5 asysty na mecz. Warto dodać, że zawodnik trafia aż 46,7 procent rzutów za 3. W momencie kiedy na parkiecie będzie go bronił Jackson, będziemy ciekawi, jak radzić sobie będzie nasz zawodnik z graczem wyższym o ponad 20 centymetrów. Drugim ważnym graczem Stali jest krajan Skele - Ojars Silins, występujący na pozycjach 3 i 4. Sam również potrafi przymierzyć z dystansu (32,8% za 3), ale o wiele skuteczniejszy jest w strefie podkoszowej (71%), a ponadto bardzo dobrze walczy na obu tablicach (śr. 4,8 zb. i 0,9 bloku). Kolejnym graczem, który został w Ostrowie Wielkopolskim po ostatnim, udanym sezonie, jest podkoszowy z Czarnogóry, Nemanja Durisić. Co prawda rzadko rzuca z dystansu, ale w strfie podkoszowej jesy niezwykle groźny, co potwierdza 11,4 pkt. i 6,0 zbiórki na mecz. Wyraźnie słabiej Nemanja punktuje z linii rzutów wolnych - trafia tylko 52,9 procent.



Nowym nabytkiem Stali jest litewski skrzydłowy, Arunas Mikalauskas, który zdobywa dla zespołu 11,1 pkt. oraz notuje aż 6,5 as. na mecz. Dotąd tylko raz nie znalazł się w wyjściowej piątce zespołu. Od dłuższego czasu słychać narzekania ostrowskich kibiców względem Rodney'a Chatmana, ale klubowi działacze wcale nie są przekonani do ew. zmiany zawodnika prowadzącego grę jako drugi rozgrywający. Chatman nie znajduje miejsca w pierwszej piątce, ale grywa średnio 20 minut, a w tym czasie notuje 9,6 pkt. oraz 2,4 as. David Brembly jest doskonale znany kibicom w naszym kraju, a w Stali potwierdza swoją ważną rolę. Gra 23 min. i w każdym meczu zaczyna w wyjściowym składzie, notując 9,5 pkt. na mecz, na bardzo dobrym procencie zarówno za 3 pkt. (40,0%), jak i za 2 pkt. (63,5%). W roli zmiennika doskonale odnajduje się Michał Chyliński (śr. 7,1 pkt.), który jest drugim najlepiej rzucającym w drużynie za 3 pkt. decydowanie mniejszą rolę, niż można się było spodziewać, ma doświadczony Krzysztof Sulima, który do tej pory grał zaledwie po 9 minut na mecz (śr. 2,5 pkt.). Wszystko na to wskazuje, że pod nieobecność Kuliga, a przynajmniej do czasu zakontraktowania nowego podkoszowego, Sulima grać będzie wyraźnie więcej.



Dwa dni przed meczem, Stal ogłosiła pozyskanie Litwina, Laurynasa Beliauskasa, który obecny sezon rozpoczął w PAOK-u Saloniki (śr. 8,6 pkt. i 2,9 zb.). Opróćz rywalizacji w lidze greckiej, występował w Basketball Champions League, a w przeszłości występował m.in. w Neptunasie Kłajpeda, Nevezis Kiejdany, czy Monbusie Obradoiro. Zawodnik powinien zadebiutować w niedzielnym meczu z Legią.



Legia do meczu ze Stalą przystąpi zaledwie cztery dni po meczu na Litwie, gdzie "wojskowi" zapewnili sobie pewną wygraną i są na najlepszej drodze do 1/4 finału FIBA Europe Cup. By awansować do fazy pucharowej europejskich rozgrywek, nasz zespół nie może przegrać w Lizbonie powyżej 9 punktów. Widać, że z każdym kolejnym meczem, coraz lepiej w zespole czuje się Loren Jackson, a i jego współpraca z Christianem Vitalem wygląda naprawdę obiecująco. Cieszy również powrót do zdrowia Grzegorza Kulki, którego w niedzielę czeka niełatwe zadanie - szczególnie w grze defensywnej. W niedzielę na parkiecie nie zobaczymy Michała Kolendy, który po kontuzji barku będzie odpoczywał, by wrócić do gry w pełni sił. W kadrze meczowej znajdzie się na pewno Adam Linowski, który nie pojechał z zespołem na Litwę, notując bardzo dobry występ w drugoligowych rezerwach naszego klubu.



W pierwszej rundzie Legia wysoko przegrała w Ostrowie 53:71. W minionym sezonie nasz zespół dwukrotnie przegrał ze "Stalówką" w sezonie zasadniczym. Później zaś w rywalizacji o 3. miejsce, górą był zespół z Ostrowa, który brąz zapewnił sobie właściwie dzięki wygranej na Bemowie 85:73. Ostatnia domowa wygrana Legii nad Stalą miała miejsce 24 kwietnia 2022 roku, kiedy podopieczni Wojciecha Kamińskiego po wygranej 85:81 "przyklepali" awans do półfinału play-off.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 Bilety sprzedawane są na eBilet.pl, a w dniu meczu dostępne będą również od 16:00 w kasach biletowych przy wejściu do hali OSiR Bemowo. Bezpośrednią transmisję spotkania pokaże Polsat Sport Extra. W przerwie meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 11 tysięcy złotych. Udział w konkursie wezmą trzy pełnoletnie osoby, które po pierwszej kwarcie złapią piłeczki rzucone w trybuny przez Cheer Angels.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 20-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 80,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,4%



Skład: Marcel Ponitka, Loren Jackson, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital, Raymond Cowels, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 299 (śr. 17,6), Aric Holman 275 (15,3), Raymond Cowels 232 (śr. 12,2), Michał Kolenda 192 (10,1), Marcel Ponitka 197 (10,4).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101).



Ostatnie mecze obu drużyn:

21.10.2023 Stal Ostrów 71:53 Legia Warszawa

06.06.2023 Stal Ostrów 85:88 Legia Warszawa (o 3. miejsce)

03.06.2023 Legia Warszawa 73:85 Stal Ostrów (o 3. miejsce)

28.04.2023 Stal Ostrów Wlkp. 90:87 Legia Warszawa

01.01.2023 Legia Warszawa 68:96 Stal Ostrów

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



ARGED BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 11-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,6 / 77,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,0%



Skład: Aigars Skele, Maksymilian Banasiak, Krzysztof Rozpędowski (rozgrywający), Rodney Chatman, Arunas Mikalauskas (rzucający), David Brembly, Michał Chyliński, Laurynasa Beliauskas, Nemanja Durisić, Ojars Silins, Aleksander Załucki, Bartosz Rachwalski, Jacek Rutecki, Wiktor Sewioł (skrzydłowi), Krzysztof Sulima, Damian Kulig (środkowi)

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: Aigars Skele, Arunas Mikalauskas, David Brembly, Ojars Silins, Krzysztof Sulima.



Najwięcej punktów: Sigars Skele 276 (śr. 16,2), Ojars Silins 219 (11,5), Nemanja Durisić 182 (11,4), Arunas Mikalauskas 200 (11,1).



Ostatnie wyniki: Dziki (w, 86:65), Czarni (d, 106:77), Spójnia (w, 65:62), Arka (d, 89:79), Legia (d, 71:53), Twarde Pierniki (w, 57:76), Trefl (d, 70:71), Sokół (w, 85:80), MKS (d, 103:102), GTK (d, 89:96), Śląsk (d, 108:51), King (w, 81:85), Anwil (w, 97:86), Start (w, 78:100), Zastal (w, 87:92), Dziki (d, 68:75), Czarni (w, 65:86), Spójnia (d, 77:73), Arka (w, 102:95).



Termin meczu: niedziela, 4 lutego 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra