Kun: Widać, że nasza forma wzrasta

Poniedziałek, 29 stycznia 2024 r. 19:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Dynamo było najgroźniejszym rywalem w Turcji. Od początku chciało narzucić swój styl gry. To był bardzo dobry sparing z naszej strony. Zrobiliśmy solidną, ciężką pracę, dobrze broniliśmy się w wysokim pressingu. Również w ofensywie wyglądało to dobrze, zdobyliśmy trzy bramki i zasłużyliśmy na zwycięstwo - powiedział po sparingowej wygranej z Dynamem Kijów Patryk Kun.









- Gol zdobyty przez Dynamo to była praktycznie ich pierwsza akcja. Powinniśmy zachować się lepiej w tej sytuacji. Generalnie jednak możemy uznać ten mecz na plus, jak i całe zgrupowanie. Widać, że nasza forma wzrasta.



- Zejście z obciążeń treningowych pod koniec było według planu. Pracowaliśmy mocno od pierwszego dnia, również kiedy byliśmy jeszcze w Polsce. Mieliśmy mocne treningi, dużo sparingów, więc to normalna rzecz, że były duże obciążenia. Ale o to chodzi w obozach przygotowawczych, żeby zrobić bazę na całą rundę.



- Po meczu z Rapidem Wiedeń mieliśmy więcej mankamentów, rzeczy do poprawy. Dziś było widać, że wyciągnęliśmy wnioski. Mieliśmy na to czas, poprawiliśmy aspekty, które wtedy szwankowały. To pokazuje, że jesteśmy świadomą drużyną, bo zrobiliśmy progres. Mieliśmy dziś tyle sytuacji, że wynik mógłby być jeszcze wyższy.



- Wydaje mi się, że moja współpraca na lewej stronie defensywy z Yurim Ribeiro wyglądała dobrze już w rundzie jesiennej. Rozumiemy się, wiemy czego od siebie oczekujemy. Dzisiaj dobrze komunikowaliśmy się i współpracowaliśmy w pressingu czy rozegraniu i oby tak dalej.



- Mamy teraz kilka dni na odpoczynek i przygotowanie do kolejnego meczu. Po powrocie do Polski zagramy jeszcze jeden sparing ze Stalą Rzeszów i potem zaczynamy już przygotowania do spotkania z Ruchem.



- Mam nadzieję, że dzisiejsza asysta będzie dobrym prognostykiem. Nawet w sparingach ostatnie podanie zawsze cieszy. Miałem również kilka sytuacji do zdobycia gola, ale najważniejsze, że te okazje się pojawiają i oby w lidze wpadało.