Czerwona kartka dla Josue od... Sylwestrzaka

Poniedziałkowy sparing Legii Warszawa z Dynamem Kijów sędziowała trójka arbitrów z Polski. Głównym był Damian Sylwestrzak , którego wszyscy pamiętamy z kontrowersyjnej i błędnej zarazem decyzji o ukaraniu drugą żółtą kartką Josue podczas meczu z Piastem w Gliwicach. Po meczu w Belek sędzia z Wrocławia wręczył kapitanowi Legii czerwoną kartkę z dedykacją... "For Josue Damian Sylwestrzak", starając się w ten sposób ostatecznie zakończyć temat z minionej jesieni. Josue z uśmiechem przyjął prezent.

