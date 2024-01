Legia wraca do Warszawy

Wtorek, 30 stycznia 2024 r. 09:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek dobiegło końca zgrupowanie Legii w Turcji. Zespół Kosty Runjaicia przez 14 dni trenował w Belek i rozegrał trzy spotkania sparingowe. Legioniści wygrali dwa z nich - 1-0 z Ordabasami Szymkent i 3-1 z Dynamem Kijów i zremisowali jedno - 1-1 z Rapidem Wiedeń.









Czwarty zaplanowany mecz z Buducnostią Podgorica, który miał zostać rozegrany tego samego dnia co z Dynamem, został odwołany ze względu na zbyt małą liczbę zawodników zdolnych do rozegrania pełnych 90 minut tego dnia. Doszły do tego urazy drobne urazy (Urbański, Dias) i przeciążenia obozowe. Największy brak był jednak w środku pola, ponieważ na początku zgrupowania z powodu kontuzji wypadł Jurgen Celhaka, a Bartosz Kapustka nie jest jeszcze gotowy na 90 minut gry w każdym meczu.



Dziękujemy za śledzenie naszych codziennych relacji z Belek!



Legioniści wylądują na lotnisku Chopina ok godziny 17 i otrzymają kilka dni wolnego. W piątek o godz. 14 w ośrodku treningowym w Legia Warszawa zagra w LTC sparing ze Stalą Rzeszów.