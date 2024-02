Boks

Brąz Grejbera w Boxam International w La Nucii

Piątek, 2 lutego 2024 r. 23:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W hiszpańskiej La Nucii pięściarze Legii wzięli udział w silnie obsadzonym turnieju Boxam International, w ramach przygotowań do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Turniej kwalifikacyjny odbędzie się już za miesiąc we Włoszech. W La Nucii walczyli Bartłomiej Rośkowicz (kat. -63,5kg), Mateusz Grejber (-67kg) oraz Jakub Straszewski (-86kg).



Bartłomiej Rośkowicz w kat. -63,5 kg przegrał w 1/8 finału z mistrzem Świata, Ruslanem Abdullayevem z Uzbekistanu. Bartek pierwszą rundę przegrał 2:3, drugą 1:4 i trzecią 0:5. Sędziowie jednogłośnie punktowali 5:0 na korzyść rywala. Mateusz Grejber ćwierćfinałową walkę wygrał z Rubalem Singh Dhandą - legionista przegrał pierwszą rundę 2:3, ale dwie kolejne wygrał i ostatecznie sędziowie punktowali 4:1 na korzyść legionisty. Mateusz zdobył ostatecznie brązowy medal, po tym jak w piątkowej walce musiał uznać wyższość Bunjonga Sinsiriego.



Wyniki legionistów:

kat. -63,5kg:

1/8 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Ruslan Abdullayev (Uzbekistan) 0:5



kat. -67kg:

1/4 finału: Mateusz Grejber - Rubal Singh Dhanda (Indie) 4:1

1/2 finału: Mateusz Grejber - Bunjong Sinsiri (Tajlandia) 0:5



kat. -86kg:

1/4 finału: Jakub Straszewski - Bekzhigit Uulu Ourbek (Kirgistan) 1:4