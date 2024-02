"Serial pozwoli zobaczyć nas jako ludzi, a nie tylko jako trenerów i piłkarzy"

Środa, 31 stycznia 2024 r. 21:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie odbyła się premiera serialu „Legia. Do końca”. Pokaz obejrzeli goście zaproszeni przez klub i producenta. Obecni byli przedstawiciele drużyny z trenerem Kostą Runjaiciem na czele. Dokument kręcony był przez cały sezon 2022/23, a od 2 lutego dostępny będzie na platformie Amazona - Prime Video.



– Jestem bardzo podekscytowany. Myślę, że polski klub prezentuje się na takim poziomie po raz pierwszy. Gdy usłyszałem o tym pomyśle, powiedziałem – OK. To pierwszy dokument nie tylko z moim udziałem, ale dla większości osób w klubie. Pracowaliśmy ze świetnymi ludźmi, którzy wkomponowali się w życie drużyny - mówi trener Legii, Kosta Runjaić.









Serial ma liczyć sześć 45-minutowych odcinków. Pierwsze trzy zostaną udostępnione w piątek, trzy kolejne tydzień później. Pierwszy miesiąc subskrypcji Prime Video jest darmowy, potem można bezpłatnie zrezygnować. Jesteśmy Partnerem Amazon i jeżeli przy rejestracji skorzystacie z powyższego linka, to wspomożecie działalność serwisu:



SUBSKRYBUJ PRIME VIDEO - 30 DNI BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO



- Dokument zaczął powstawać chwilę po tym, jak zostałem trenerem Legii, w dodatku po sezonie, który był dramatyczny w wykonaniu stołecznej drużyny. Nikt nie wiedział, jak potoczy się ta historia. Dla mnie było to bardzo ekscytujące, w niektórych momentach stresujące, ale na koniec - z happy endem. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu powstania serialu i ciekawy reakcji odbiorców. Myślę, że to fantastyczna propozycja – nie tylko dla nas, ale dla całej ligi. Produkcje Amazon Prime to wysoki, światowy poziom - dodaje szkoleniowiec "Wojskowych".



- Serial to też szansa, żeby poznać w niespotykanym dotąd stopniu nie tylko naszą szatnię, ale też codzienność, kulisy podejmowania decyzji i mechanizmy klubu, a przede wszystkim - zobaczyć nas jako ludzi, a nie tylko jako trenerów i piłkarzy. Myślę, że dzięki niemu nasi kibice – i pewnie inni widzowie – będą bardziej przyjaźnie postrzegać klub - uważa Runjaić.