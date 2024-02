Problem z transferem Zyby?

Dziennikarz Canal+ Krzysztof Marciniak poinformował, że sprawa transferu Quendrima Zyby do Legii Warszawa lekko się komplikuje. "Po testach medycznych pojawiły się wątpliwości, dziś kluczowe spotkanie i decyzja tak/nie. Legia skłania się do wypożyczenia z opcją kupna" - napisał dziennikarz.

Darek - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Jak mam rozumieć tę informacje?

Przechodzi testy i coś z jego zdrowiem jest nie tak. Ale jeśli da się go wypożyczyć to już jest zdrowy? odpowiedz

Hiszpan - 58 minut temu, *.play-internet.pl Jacek myślał że 400.000 rubli a nie ojro odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Uwielbiam, jak wypisują bezrozumne farmazony w tych komentarzach. Przynajmniej, można się pośmiać. odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dawac Siliki lub Onomah bedzie dobrze a skoro na poczatku nie wiadomo jakiej natury sa problemy to zrezygnowac z tego transferu widocznie cos jest na rzeczy ale to sprawa "L" !!!!



lub James lea Seliki bedzie dobrze a z tego transferu zrezygnowac skoro na poczatku sa problemy nie wiadomo jakiej natury !!!! odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za dużo pozytywnych wyników... Gość się świeci jak tablica Mendelejewa. Na wyposażeniu tak, definitywny, nigdy w życiu. On dopiero kończy melanż z 16 urodzin... Na odbudowę... odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.16.195 Tak jest jak sie cos ogłasza zanim się nie przyklepie odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zawodnicy bez umowy ! Środkowy pomocnik !

1.Marco Benassi

2.Josh Onomah

3.Cameron Duke

4.James Léa Siliki

5.Matty Longstaff

6.Pape Cheikh

7.Kays Ruiz-Atil

8.Sambou Sissoko odpowiedz

Grodzisk Maz. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @MonsteR (L): co Ci daje wypisywanie jakiś no name nikt nie zna tych nazwisk nikt nie chce znać twoich postępów w grze w football menagera. tylko ty się tym jarasz odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @MonsteR (L):

Kupuj wszystkich jest inflacja to zarobisz ... odpowiedz

geo - 3 godziny temu, *.. i znow brak forsy odpowiedz

V - 2 godziny temu, *.centertel.pl @geo: czytałeś info podane czy tylko napisałeś coś byle być fajnym? Chajs jest poprostu nie chcą płacić za kogoś kto się później będzie leczył... Tak ciężko Ci to zrozumieć? XD odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.telefonica.de Jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma. Pilkarze Legi to jedna wielka loteria. odpowiedz

Kristof - 3 godziny temu, *.rima-tde.net Kolejny darmozjad do spijania mamony.Gdyby z nim było wszystko ok to już by kontrakt podpisał a tak tonie wiadomo co mu dolega.Na bank alkoholik. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Chłopak 22 lata a już inwalida piłkarski.

W sam raz do Legii. To standard dla naszych łowców talentów. odpowiedz

Adaś - 4 godziny temu, *.tpnet.pl kolejny szrot do sanatorium Legii na rehabilitacje przyjedzie odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Adaś: spokojnie Andzreju nie denerwuj sie. Dla Zielka jego statsy oczekiwanych goli i akcji sprzed paru lat są naprawde obiecujące, więc jak dojdzie do siebie to sie zastanowi czy bedzie wsparciem, bo że ociazeniem finansowym to napewno. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 4 godziny temu, *.4.114 A co to? Jakiś cherlawy? odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.co.uk Mioduski sie targuje o 5zł odpowiedz

Doktor Lubicz - 4 godziny temu, *.217.213 Ma 3 jajka czy nie ma jednej nogi? odpowiedz

LLL - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ale jaki problem? Legia to przecież renomowany szpital i dom pomocy społecznej dla takich właśnie zawodników. odpowiedz

