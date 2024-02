Węgierskie kluby chcą Charatina

Czwartek, 1 lutego 2024 r. 13:01 źródło: Legionisci.com / csakfoci.hu

Według informacji portalu csakfoci.hu, węgierskie drużyny są zainteresowane pozyskaniem Ihora Charatina. Piłkarz występował wcześniej w Ferencvarosi TC, z którym zdobył trzy tytuły mistrzowskie i dotarł do fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Mistrzów. Zawodnikiem zainteresowane są Fehérvár i Újpest.









Bardziej prawdopodobny wydaje się transfer do Fehérvár FC, który po odejściu Deybi Floresa potrzebuje doświadczonego pomocnika. Trenerem zespołu jest Bartosz Grzelak, szwedzki szkoleniowiec polskiego pochodzenia.



Kontrakt Charatina z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2024. Niedawno zawodnik został przeniesiony do zespołu rezerw stołecznego zespołu.