Legia zgłosiła dwóch zawodników do rozgrywek

Legia Warszawa zgłosiła do rozgrywek Ekstraklasy dwóch zawodników. Pierwszym z nich jest Ryoya Morishita , który niedawno podpisał kontrakt ze stołecznym klubem. Drugi to 17-letni bramkarz, Wojciech Banasik . Zimą zespół opuściło bowiem dwóch golkiperów - Gabriel Kobylak i Cezary Miszta .

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Tylko dwóch?

Przecieczcież gra się w 11 :):):) odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @kaktus: luty z lipcem ci się pomylił odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.144.250 Śmiechu warte odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.