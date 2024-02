Samuel Kováčik został piłkarzem Legii Warszawa. Urodzony w 2007 roku napastnik, reprezentant kraju, uchodzi za jednego z najzdolniejszych graczy młodego pokolenia na Słowacji. Ze stołecznym klubem związał się do 30 czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia. Przyszedł z MSK Żylina.

ZuluGula - 2 godziny temu, *.98.77 To ten kocur co ma grać zamiast Pękharta czy Rosołka? Z czym do ludzi Panie Zieliński i Mozurko odpowiedz

as pik - 3 godziny temu, *.asseco.pl Widać że zakapior to dobrze dać mu szansę ... a tak z innej beczki Radomiak potrafi a my nie panie Zieliński ? dlaczego nie wypożyczono do nas reprezentanta Gwinei ? za słaby ? nie sądzę bo jeszcze na bramek nastrzela coś czuję ... odpowiedz

Sen o - 5 godzin temu, *.chello.pl Brak talentów w Polsce? Oby z 1 z 3 Słowaków wybił się tak jak Ondrej Duda. odpowiedz

Ornitolog - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Sen o: jak brali Muciego też taki wyszczekany byłeś? Gdzie te taleny z Polski? Nazwiska proszę. odpowiedz

Zoltan - 4 godziny temu, *.chello.pl @Sen o: jakby go troszkę przystrzyc to nawet podobny ;) odpowiedz

t - 4 godziny temu, *.edu.pl @Sen o:

Są talenty w Polsce, ale jak kluby słyszą, że Legia kogoś chce to od razu podbijają cenę 2-3 krotnie. odpowiedz

Sen o - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ornitolog : trzeba szukać i szkolić. Ale z tym ciężko więc ryba znalazl inną ścieżkę. Słowacy to droga na skróty. Nazwiska Mosor na pewno lepszy niż Szwajcar Burch. Włodarczyk, Majchrzak, Praszelik tylko Legia nie stawiana młodychbo liczy sięwynik i kasa.. Muci nie przychodził jako 17 latek. odpowiedz

