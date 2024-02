Właściciel Legii chce budować zielone miasto wokół LTC

Czwartek, 1 lutego 2024 r. 23:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek wizytę w Warszawie złożył król Danii Fryderyk X. Wizyta duńskiego monarchy wraz z delegacją przedsiębiorców miała charakter gospodarczy i biznesowy. Na stadionie Legii odbyło się spotkanie, podczas którego zostało podpisane porozumienie firm z gminą Grodzisk Mazowiecki, która od lat współpracuje z Duńczykami - informuje Telewizyjny Kurier Warszawski.









- Legia wybrała Grodzisk Mazowiecki, żeby wybudować tam swoje centrum szkoleniowe. Wokół tego centrum Legia chce zbudować zielone miasto, czyli miasto na wzór tego, co dzisiaj dzieje się w Skandynawii, a szczególnie w Danii - powiedział Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska.



Projekt budowy akademii Legii w Grodzisku ruszył w 2016 roku, ostatecznie został ukończony w połowie 2020 roku. Od pewnego czasu docierały do nas informacje, że stołeczny klub będzie chciał wykorzystać przyległe tereny. Teraz wszystko składa się w logiczną całość.



Dla Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego wypowiedział się Tomasz Zahorski, który zarządzał budową LTC, obecnie jest prezesem Legia Training Center sp. z o.o., członkiem zarządu Legia Tenis oraz zasiada w radzie nadzorczej koszykarskiej Legii: - Miasteczko Sønderborg jest miastem zeroemisyjnym, w pełni zielonym. Mają wdrożone pasywne budynki i wdrożone bardzo dobre technologie. To samo chcemy zrobić w naszych projektach i inwestycjach - powiedział Zahorski, który podczas czwartkowego spotkania reprezentował jako członek zarządu firmę Champions Developments. Wspólnikami tej firmy są dwa luksemburskie podmioty Radwan Investments S.A. R.L. oraz GTI Investments S.A. R.L.



Równocześnie Radwan Investments S.A. R.L. jest właścicielem spółki Urszulin - Projekt Sp. z. o.o. (branża nieruchomości), w której zarządzie zasiadają Zahorski i Jarosław Jurczak z zarządu piłkarskiej Legii.



Tuż obok Legia Training Cetner, gdzie obecnie są pola uprawne i nieużytki, ma powstać miasteczko, którego koncepcję możecie zobaczyć poniżej (z lewej fragment drogi i wjazd do LTC).







"Champions Park" - taką nazwę ma nosić miasteczko zakłada różnorodną ofertę mieszkaniową, edukacyjną i rekreacyjną, a także powstanie hotelu uznanej marki z zapleczem wellness. W kolejnej fazie zaplanowane jest także profesjonalne pole golfowe.



Co łączy te wszystkie spółki i ten projekt? Osoba właściciela Legii, Dariusza Mioduskiego, który jest właścicielem Radwan Investments SARL - inwestycyjnego holdingu, który koncentruje się na tworzeniu transakcji i możliwości inwestycyjnych szczególnie w obszarach usług infrastrukturalnych, technologii, mediów, sportu, rozrywki i działalności deweloperskiej. W tym momencie pojawia się pytanie: Czy Radwan Investments jest tym słynnym "funduszem z Luksemburga", który pożyczył Legii blisko 65 mln zł?