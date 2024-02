Jese Rodriguez był oferowany Legii

Jese jest wychowankiem Realu, w którym rozegrał ponad 90 meczów, skąd w 2016 roku trafił do Paris Saint-Germain za 25 milionów euro. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. 2 zwycięstwa w Lidze Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, mistrzostwo Hiszpanii, mistrzostwo Francji, Copa del Rey, Puchar Ligi Francuskiej. 30-letni skrzydłowy ma 30 lat, 178 cm wzrostu i gra na pozycji środkowego napastnika.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Syn trenera - 2 minuty temu, *.play-internet.pl No pewno lepiej że Jacus kolejnego no mama z Kosowa ściągnął, inwalidę z super liczbami.Panie Zieliński kup Pan sobie nowego FMa.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.