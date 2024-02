Zyba na pół roku z opcją wykupu. "Trafiłem do wymarzonego miejsca"

Piątek, 2 lutego 2024 r. 10:21 źródło: Legia.com

- Qendrim Zyba grał bardzo dużo i regularnie w swoim klubie, zebrał doświadczenie w europejskich pucharach i jest reprezentantem kraju. Przychodzi do nas w bardzo dobrym dla piłkarza wieku. Jest playmakerem, jego profil - dobrze atakuje, ale też broni - pasuje do naszego ustawienia 1-3-4-3 - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.



Reprezentant Kosowa trafił do Legii na półroczne wypożyczenie, ale stołeczny klub zawarł w umowie opcję wykupu z FC Ballkani i podpisanie kontraktu na kolejne 2,5 roku, czyli do 31 grudnia 2026.









Qendrim Zyba udzielił pierwszej wypowiedzi oficjalnej stronie Legii:



- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, bo znalazłem się w wyjątkowym miejscu. Dołączyłem do Legii Warszawa - największego klubu w Polsce, z najlepszymi kibicami i mistrzowskimi ambicjami. Ten dzień to spełnienie mojego marzenia, na które długo pracowałem. Chciałbym dać Legii wszystko, co najlepsze, bo ten klub na to zasługuje. Gdy pierwszy raz zobaczyłem, jak niesamowici są kibice tej drużyny, szybko zrozumiałem do jakiego miejsca trafiłem. Chcę pokazać całego siebie na boisku i zapracować na uznanie fanów swoimi dobrymi występami.



- Piłka nożna w Kosowie czas się rozwija. Z dnia na dzień nasza liga staje się coraz lepsza, mamy coraz lepszych piłkarzy. Wielu zawodników o wysokim potencjale decyduje się na transfer do czołowych, europejskich lig. Cieszę się, że również ja poszedłem tą drogą. Wiem, że w Legii mogę rozwinąć się jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że od pierwszego dnia w nowym klubie wszystko będzie układało się po mojej myśli.



- Przede wszystkim jestem zawodnikiem, który na boisku daje z siebie wszystko. Zawsze walczę od początku do samego końca i nigdy się nie poddaje. W każdy mecz i w każdy trening wkładam całe serce, aby zwyciężać! 3 lutego skończę 23 lata i już teraz mogę powiedzieć, że będą to najprawdopodobniej moje najlepsze urodziny. Ten sukces to zasługa wielu ludzi, którzy cały czas mi pomagali i byli przy mnie. Teraz trafiłem do wymarzonego miejsca i lepszego prezentu urodzinowego nie mogłem sobie wyobrazić.