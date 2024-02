Serial o Legii już dostępny!

Od dziś możecie oglądać serial "Legia. Do końca". Na platformie Amazona - Prime Video dostępne są już 3 z 6 odcinków dokumentu. Kolejne trzy zostaną udostępnione równo za tydzień. Dokument kręcony był przez cały sezon 2022/23, ekipa filmowa podróżowała z drużyną na każdy mecz, zgrupowanie, trening, odwiedzała gabinety prezesów, szatnię. W filmie przedstawiono także fragmenty z życia prywatnego zawodników. Pierwszy miesiąc subskrypcji Prime Video jest darmowy, potem można bezpłatnie zrezygnować. Jesteśmy Partnerem Amazon i jeżeli przy rejestracji skorzystacie z poniższego linka, to wspomożecie działalność serwisu: SUBSKRYBUJ PRIME VIDEO - 30 DNI BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO fot. Woytek / Legionisci.com Fotoreportaż z Multikina Złote Tarasy - zdjęcia Woytka

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ma ktoś link do tego serialu? odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.rev-rochstar.tv Super serial. 3 odcinki obejrzane. Naprawdę fajnie się to ogląda. Czekam na następne odpowiedz

as pik - 4 godziny temu, *.asseco.pl Weźcie się za sport a nie za aktorstwo ... zarobicie haha odpowiedz

Arek - 56 minut temu, *.tpnet.pl @as pik: też byś się mógł wziąć. Nie musiałbyś wtedy stękać w necie. I nie zazdrość im zarobków, bo nie wypada. Łap się lepiej za swoją kieszeń i patrz na siebie. Bo oni zarabiają całkiem niezły hajs. A Ty? Chyba marnie, albo na jesteś czyimś utrzymankiem, skoro musisz się do kogoś dopieprzać. odpowiedz

Ornitolog - 17 minut temu, *.101.51 @as pik: weź się za robotę a nie od matki ciągniesz bo masz 30 lat i już trochę wstyd. odpowiedz

