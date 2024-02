Zimowe transfery Molde FK

Poniedziałek, 5 lutego 2024 r. 11:01 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Choć zimowe okno transferowe w Norwegii jest otwarte jeszcze przez dwa miesiące, przyszły rywal Legii w Lidze Konferencji Europy, Molde FK, jest dość aktywny na rynku. Do drużyny trenera Erlinga Moe przybyło już sześciu nowych zawodników, na których norweska drużyna przeznaczyła około 6 milionów euro, a większość z nich jest bardzo młodych. "Niebiesko-biali" przed nadchodzącym sezonem również nieznacznie się osłabili. Na najbliższy mecz z Legią Molde będzie mogło zgłosić maksymalnie trzech nowych zawodników.









Mats Møller Dæhli



Największym transferem Molde w zimowym oknie transferowym jest powrót do klubu tego 29-letniego skrzydłowego, który może występować również na pozycji ofensywnego pomocnika. Norweg był kiedyś ogromnym talentem w swoim kraju, co zauważył Manchester United i Møller Dæhli w wieku 16 lat przeniósł się do Anglii. Skrzydłowy jednak odbił się od angielskiego potentata i po dwóch latach wrócił do ojczyzny, a dokładnie właśnie do Molde. Po dobrym sezonie w norweskiej drużynie Norweg znów przeniósł się do Wielkiej Brytanii, a Cardiff City zapłaciło za niego 3 miliony euro. Tam również długo nie zagrzał miejsca i choć udało mu się nawet zadebiutować w seniorskiej reprezentacji, po roku przeniósł się do niemieckiego SC Freiburg. Na początku sezonu 2014/15 skrzydłowy doznał bardzo groźnej kontuzji, enzopatii więzadła rzepki. Møller Dæhli do gry w piłkę wrócił dopiero po dwóch latach, jednak w Freiburgu nie było już dla niego miejsca. Szansę dzięki wypożyczeniu dało mu FC St. Pauli, gdzie odbudował się i wrócił do regularnej gry, a nawet został ostatecznie wykupiony przez niemiecki klub. Po 2,5 roku stałej gry Møller Dæhli przeniósł się do Belgii, a dokładnie do KRC Genk. W Beneluksie szło mu zdecydowanie gorzej i już w następnym sezonie powrócił na wypożyczenie do Niemiec do 1. FC Nürnberg, które również zdecydowało się ostatecznie na wykup zawodnika. To właśnie z tej drużyny Møller Dæhli powrócił do Molde za kwotę około 1,5 miliona euro. W rundzie jesiennej obecnego sezonu skrzydłowy rozegrał tylko 9 spotkań, ponieważ na początku nabawił się kontuzji pachwiny, w których zaliczył jedną asystę.



Kariera: (występy/gole/asysty)

2009/10-2011/12 Lyn 1896 FK

2011/12-2013/14 Manchester United U-19 2

2013/14-2014/15 Molde FK 14/0/2

2014/15 Cardiff City 26/1/3

2014/15-2016/17 SC Freiburg 8/1/0

2016/17-2019/20 FC St. Pauli 86/5/15

2019/20-2020/21 KRC Genk 8/1/0

2020/21-2023/24 1. FC Nürnberg 92/4/16

2013- Reprezentacja Norwegii 36/2/2



Valdemar Lund



Pierwszym z młodych zawodników którzy przybyli do klubu i najbardziej perspektywicznym jest ten środkowy obrońca z Danii. Lund od dawna jest dużym talentem na swojej pozycji w ojczystym kraju, występował na wielu szczeblach młodzieżowych reprezentacji, a teraz zaliczył pierwsze występy w tej najstarszej - U-21. 20-latek jest wychowankiem FC Kopenhagi, gdzie stawiał pierwsze kroki w akademii i dość szybko przebił się do pierwszej drużyny. W niej zadebiutował w sezonie 2021/22, jednak gdy wydawało się, że będzie dostawał coraz więcej szans, urazu biodra, który wyeliminował go z gry do końca sezonu. W następnych rozgrywkach stał się jednak podstawowym zawodnikiem swojej drużyny i znacząco przyczynił się do zdobycia swojego drugiego mistrzostwa Danii. Zebrał również cenne doświadczenie w europejskich pucharach, zagrał w czterech grupowych meczach Ligi Mistrzów, gdzie Kopenhaga mierzyła się z Manchesterem City, Borussią Dortmund i Sevillą FC. W obecnym sezonie jednak stracił swoją pozycję, nie pomogły mu w tym również problemy zdrowotne. Łącznie w rundzie jesiennej defensor rozegrał 12 spotkań i zdobył jedną bramkę.



Kariera:

FC Kopenhaga U-19 33/3/2

2021/2022-2023/24 FC Kopenhaga 45/2/0



Halldor Stenevik



Nieco bardziej doświadczonym zawodnikiem jest ten 24-letni skrzydłowy. Jest wychowankiem SK Brann, jednak nie udało mu się na stałe przebić do pierwszej drużyny klubu z Bergen. Został więc wypożyczony do drugoligowego Nest-Sotra FK, a później sprzedany do Strømsgodset IF występującego już w najwyższej klasie rozgrywkowej w Norwegii. Początkowo został wypożyczony do Sogndal IL, ale po roku występów w drugiej lidze powrócił do klubu i rozwinął swoje skrzydła. W drużynie zazwyczaj walczącej o utrzymanie Stenevik był ważną postacią, która je zapewniała. W ostatnim sezonie 2023, który Strømsgodset IF zaskakująco zakończyło na wysokim 7. miejscu, rozegrał 22 spotkania, w których zanotowałpo jednej bramce i asyście. W ostatnich latach był również powoływany do reprezentacji Norwegii U-21, jednak w większości spotkań był tylko rezerwowym.



Kariera:

2016/17-2018/19 SK Brann 4/1/0

(w)2017/18-2018/19 Nest-Sotra FK 23/3/1

2018/19-2023/24 Strømsgodset IF 110/4/12

(w)2019/20 Sogndal IL 1



Sondre Granaas



Zdecydowanie najmłodszy transfer Moldek FK w tym okienku. 17-letni pomocnik to wychowanek Mjondalen IF, który jest uznawany za ogromny talent norweskiej piłki. Granaas już w sezonie 2022 powoli wchodził do kadry pierwszej drużyny, a w ostatnim sezonie 2023 był już jej podstawowym zawodnikiem. W wieku 16 lat na drugim poziomie rozgrywkowym w Norwegii wystąpił 28 razy i zdobył po dwie bramki i asysty. Był podstawowym zawodnikiem kadry Norwegii U-17, a we wrześniu 2023 roku zadebiutował w kadrze U-18 i w debiutanckim spotkaniu ze Szwecją zdobył dwie bramki.



Kariera:

Mjøndalen IF II

2022/23-2023/24 Mjøndalen IF 31/2/2



Alwande Roaldsøy



Kolejnym młodym piłkarzem, który trafił w obecnym oknie transferowym do Molde, jest ten defensywny pomocnik. 19-latek jest wychowankiem Drøbak-Frogn IL, ale gdy miał 15 lat wyjechał za granicę, a dokładnie do Włoch, by szkolić się w akademii Atalanty Bergamo. We włoskim klubie przeszedł przez jej wszystkie szczeble, aż doszedł do drugiej drużyny, która występuje na poziomie Serie C. W ostatnim sezonie na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech wystąpił jednak tylko 6 razy. W 2023 roku zadebiutował również w młodzieżowej reprezentacji Norwegii w towarzyskim spotkaniu z Austrią, ale wcześniej wielokrotnie występował na niższych szczeblach młodzieżowych kadr.



Kariera:

Drøbak-Frogn IL

2020/21-2023/24 Atalanta Bergamo U-19 81/19/0

2023/24 Atalanta Bergamo U-23 7



Albert Posiadała



Ostatnim nabytkiem norweskiej drużyny jest ten młody, utalentowany polski golkiper. Posiadała jest wychowankiem siedleckiej Pogoni, gdzie jednak nigdy nie stał się podstawowym bramkarzem. Z Siedlec trafił do Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, jednak przed tym samym sezonem został wytransferowany do Radomiaka Radom. Powrócił do Świtu na zasadzie wypożyczenia i jako 18-latek szybko wskoczył między słupki III-ligowca. Po dobrym sezonie powrócił do Radomiaka, jednak rundę jesienną spędził na wypożyczeniu do drugoligowej Wisły Puławy, a w rundzie wiosennej był tylko zmiennikiem, choć udało mu się zaliczyć ekstraklasowy debiut w ostatniej kolejce z Pogonią Szczecin (Radomiak przegrał aż 0-4). W obecnie trwającym sezonie wywalczył swoje miejsce w składzie i stał się pierwszym bramkarzem radomskiej drużyny. Łącznie w rundzie jesiennej wystąpił 15 razy, stracił 18 bramek i czterokrotnie zachował czyste konto. Radomiak za ten transfer zainkasował około pół miliona euro.



Kariera: (mecze/czyste konta/stracone gole)

Pogoń Siedlce 2/0/8

2021/22-2023/24 Radomiak Radom 16/4/22

(w)2021/22 Świt Nowy Dwór Mazowiecki (w)2022/23 Wisła Puławy 9/1/13



Jeśli chodzi o osłabienia, to z Molde odeszło również sześciu zawodników. Najbardziej bolesną stratą jest defensywny pomocnik Martin Ellingsen, który w Molde grał od sezonu 2017. Przez 7 sezonów zebrał 118 występów, zdobył 19 bramek i 15 asyst. Z norweską drużyną sięgnął po mistrzostwo kraju i dwukrotnie po puchar Norwegii. Przez większą część ostatniego sezonu leczy uraz zerwania więzadła krzyżowego, ale zdołał wrócić jeszcze pod koniec rozgrywek, a wystąpił nawet w rozgrywkach Ligi Europy. Jego nowym pracodawcą jest szwedzki AIK. Podobnie doświadczonym zawodnikiem, który odszedł z drużyny jest 35-letni Erling Knudtzon. Skrzydłowy przez 6 sezonów w Molde rozegrał 167 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 20 asyst. Weteran norweskich boisk również stracił większą część poprzedniego sezonu z powodu urazu głowy. Z klubu odszedł też utalentowany ofensywny pomocnik Magnus Grødem, który został zawodnikiem szwajcarskiego Yverdon Sport FC. W Molde wystąpił 112 razy, zdobył 27 bramek i 11 asyst. Ostatnio występował dość regularnie, więc jego sprzedaż będzie również sporym osłabieniem. Do Bröndby IF z wypożyczenia powrócił Christian Cappis. Amerykański pomocnik nie był jednak dla Molde zbyt przydatny, ponieważ większą część sezonu opuścił z powodu kontuzji kolana. Norweski klub na zasadzie wypożyczenia opuścili też Benjamin Tiedemann oraz Harun Ibrahim. Ten pierwszy w Molde wystąpił łącznie 65 razy, a drugi jest młodym talentem, który nie zdążył jeszcze zadebiutować w drużynie.



Legia Warszawa zmierzy się z Molde w 1/16 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 15 lutego o godzinie 18:45 na Aker Stadion w Molde. Rewanż odbędzie się tydzień później o godzinie 21:00 w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3.