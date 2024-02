20. kolejka Ekstraklasy. Legia odrabia straty!

Po zimowej przerwie na boiska wrócili piłkarze Ekstraklasy. Na początek Stal po emocjonującej końcówce wygrała z Puszczą. Z kolei Legia okazała się lepsza w meczu z Ruchem na Stadionie Śląskim. Kompromitującej porażki z Cracovią doznał Radomiak, który jednak od 1. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rochy. W derbach Górnego Śląska górą był Górnik. Lech wygrał z Zagłębiem 2-0. Niespodziewanie porażki z Wartą doznał Raków, a Śląsk przegrał u siebie z Pogonią i stracił pozycję lidera na rzecz Jagiellonii, która pokonała Widzew. Kolejkę zakończy spotkanie pomiędzy Koroną i ŁKS-em, ważne dla układu dolnej części tabeli. 20. kolejka: Stal Mielec 2-1 Puszcza Niepołomice Ruch Chorzów 0-1 Legia Warszawa Cracovia 6-0 Radomiak Radom Piast Gliwice 1-3 Górnik Zabrze Lech Poznań 2-0 Zagłębie Lubin Warta Poznań 2-1 Raków Częstochowa Widzew Łódź 1-3 Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław 0-1 Pogoń Szczecin Poniedziałek 12.02. godz. 19:00 Korona Kielce - ŁKS Łódź (C+ Sport) 1 1.84 X 3.5 2 4.7 Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców Artykuł zawiera treści reklamowe w postaci kursów naszego partnera, Fortuna.

tylkoLegia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oby jeszcze Miodek z Zielińskim też pomogli poprzez odpowiedniej jakości transfer jakiegoś kozaka na już do grania odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @tylkoLegia: Już pomogli. Kuchy trochę się podciągnie w rezerwach i w kwietniu pomoże nam w zdobyciu trofeum. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.. Dobre wyniki dla Legii. Liczyłem jeszcze na Zagłębie, że wygra z łachem, ale tym razem się nie udało. Jest dobrze! odpowiedz

matus007 - 4 godziny temu, *.centertel.pl JAZDAAAAA odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Ależ szkoda ostatniej przegranej z Cracovią - milelibyśmy już tylko 3, a nie 6 punków straty do lidera.

Z drugiej strony nie ma co narzekać. Nie spodziewałem się, że już w pierwszym meczu na wiosnę Śląsk straci 3 punkty i pierwsze miejsce w lidze. odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Egon: to jeszcze nie wszystko co mogą stracić tym meczem. Zapewne zamknięta trybuna - na ile spotkań, jakieś nieporozumienia, kary. Wymiar tej porażki może być większy niż 3 punkty. odpowiedz

Loki we włosach potargał wiatr. - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jestem zdania, że Ekstraklasę Legia powinna potraktować priorytetowo, natomiast Ligę Konferencji jako dodatek do wiosennych rozgrywek. MP daje nieporównywalnie większe możliwości $$$ niż awans do kolejnych rund L.K. odpowiedz

Jano - 10.02.2024 / 21:58, *.orange.pl A ja mam pytanie co takie drużyny jak Zagłebie Lubin robią w ekstraklasie, takie męczybuły powinny być relegowane! odpowiedz

Dedi - 10.02.2024 / 22:07, *.plus.pl @Jano: Na szczęście na oglądałem tej kopaniny. odpowiedz

Dedi - 10.02.2024 / 17:07, *.plus.pl Spodziewałem się po naszych Kompanach z Radomia po takich transferach że będzie początek rundy i początek drogi do topu Ligi a tu się okazuje wielki klops, wprawdzie szybka kartka czerwona wpływa na wynik ale nie aż tak.... odpowiedz

