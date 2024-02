Wyniki 20. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (14)

Andreas - 17 godzin temu, *.chello.pl Na razie nic nie gramy. Brak polotu, radości gry wybiegania. Gramy wyrachowany leniwy futbol. Mecze z czołówka pokażą co potrafimy, jak ze słabymi nie stracimy punktów. odpowiedz

Ciekawie , ciekawie - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Pogoń przetrzymała Śląska , nie dali się i pomogli nam . odpowiedz

tylkoLegia - 11.02.2024 / 20:54, *.t-mobile.pl Oby jeszcze Miodek z Zielińskim też pomogli poprzez odpowiedniej jakości transfer jakiegoś kozaka na już do grania odpowiedz

Sarcastico - 11.02.2024 / 22:10, *.inetia.pl @tylkoLegia: Już pomogli. Kuchy trochę się podciągnie w rezerwach i w kwietniu pomoże nam w zdobyciu trofeum. odpowiedz

Dedi - 12.02.2024 / 00:48, *.plus.pl @tylkoLegia: Nigdzie nie trzeba szukać.

Panie Źieliński Jacku ! Zadziałaj https://www.transfermarkt.pl/jurgen-locadia/profil/spieler/166240



Znany zawodnik, wolny bez umowy napastnik miał swój okres w psv kilkanaście lat temu, w sezonie 17/18 kosztował jeszcze 17 milionów. Później się trochę popsuło. 193 cm 30 lat.

W dodatku ma na imię Jürgen :) bardzo się przyda. !!!!

odpowiedz

Wyrwikufel - 11.02.2024 / 20:40, *.. Dobre wyniki dla Legii. Liczyłem jeszcze na Zagłębie, że wygra z łachem, ale tym razem się nie udało. Jest dobrze! odpowiedz

matus007 - 11.02.2024 / 20:21, *.centertel.pl JAZDAAAAA odpowiedz

Egon - 11.02.2024 / 20:07, *.waw.pl Ależ szkoda ostatniej przegranej z Cracovią - milelibyśmy już tylko 3, a nie 6 punków straty do lidera.

Z drugiej strony nie ma co narzekać. Nie spodziewałem się, że już w pierwszym meczu na wiosnę Śląsk straci 3 punkty i pierwsze miejsce w lidze. odpowiedz

R. - 11.02.2024 / 22:58, *.chello.pl @Egon: to jeszcze nie wszystko co mogą stracić tym meczem. Zapewne zamknięta trybuna - na ile spotkań, jakieś nieporozumienia, kary. Wymiar tej porażki może być większy niż 3 punkty. odpowiedz

Egon - 16 godzin temu, *.waw.pl @R.: Właśnie.

Szybko im nerwy puściły. Widać, że ostro się napalili na mistrzostwo w tym sezonie.

Obyśmy tylko my nie zaliczali teraz głupich wpadek. odpowiedz

Loki we włosach potargał wiatr. - 11.02.2024 / 19:43, *.t-mobile.pl Jestem zdania, że Ekstraklasę Legia powinna potraktować priorytetowo, natomiast Ligę Konferencji jako dodatek do wiosennych rozgrywek. MP daje nieporównywalnie większe możliwości $$$ niż awans do kolejnych rund L.K. odpowiedz

Jano - 10.02.2024 / 21:58, *.orange.pl A ja mam pytanie co takie drużyny jak Zagłebie Lubin robią w ekstraklasie, takie męczybuły powinny być relegowane! odpowiedz

Dedi - 10.02.2024 / 22:07, *.plus.pl @Jano: Na szczęście na oglądałem tej kopaniny. odpowiedz

Dedi - 10.02.2024 / 17:07, *.plus.pl Spodziewałem się po naszych Kompanach z Radomia po takich transferach że będzie początek rundy i początek drogi do topu Ligi a tu się okazuje wielki klops, wprawdzie szybka kartka czerwona wpływa na wynik ale nie aż tak.... odpowiedz

