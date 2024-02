Sparing: Legia II Warszawa 2-2 Zawisza Bydgoszcz

Sparing: Legia II Warszawa 2-2 (2-1) Zawisza Bydgoszcz 1-0 - 18' Pchełka as. Korczakowski 2-0 - 23' Kieraś 2-1 - 30' gracz testowany 2-2 - 75' Łydkowski Legia II : Banasik - Ziółkowski, Tadrowski, Konik - Saganowski, Kieras, Możdżeń, Korczakowski - Żewłakow, Ryczkowski, Pchełka Sparingi Legii II: 10 lutego godz. 10:00 – Legia II - Mazovia Mińsk Mazowiecki (IV liga) 17 lutego – Legia II - Jagiellonia II Białystok (III liga) 24 lutego – Legia II - Hutnik Warszawa (IV liga)

