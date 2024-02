Koszykarze Legii w ćwierćfinale FIBA Europe Cup!

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl jak zagramy tak jak dziś to i hiszpańskie bilbao też powinniśmy ograć. Oprócz vitala i jacksona słowa uznania dla cichego bohatera josipa sobina. O ile w lidze czasem wyglada jakby nie dawal z siebie wszyatkiego, o tyle w pucharze skoncentrowany od samwgo poczatku, 7/11 celnych rzutow. Jackson swietne uzupelnienie vitala na rozegraniu. Kulka Kolenda i Ponitka tez nie zawiedli w kluczowycy momentach wrzucali do kosza zamiast chybiać.

A sam mecz zaczal sie bardzo slabo, mialem obawy czy sedziowie nie beda sprzyjac gospodarzom i nawet moglo to tak wygladac w pierwszej polowie. W drugiej przestalismy faulowac, a sporting zajechany już był. Cowels też w ważnych momentach trafił troje i mamy cwiercfinał. odpowiedz

Olek Kibolek - 2 godziny temu, *.inetia.pl @grzesiek: już ci tłumaczyłem Grzesiu: weź się za siebie, idź na siłkę, basen...

Tydzień temu wiedziałeś psy teraz wielki Euforysta. odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.autocom.pl Gratulacje. Prawdę mówiąc nie wierzyłem w awans. Jak chcą to potrafią. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.