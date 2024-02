Futsal

Dreman Opole Komprachcice 2-2 Legia Warszawa

Niedziela, 11 lutego 2024 r. 19:35 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Dremanem Opole Komprachcice 2-2. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 17 lutego z Widzewem Łódź.



W 3. minucie świetnie na bramkę uderzył Andre Luiz i niewiele zabrakło, by pokonał Dawida Lacha. Kolejne kilka minut nie przyniosło ciekawszych sytuacji podbramkowych. W 13. minucie strzał oddał Waldemar Sobota, ale nie zdołał umieścić piłki w siatce. Chwilę później duży błąd w defensywnie popełnił Arkadiusz Szypczyński, piłkę przejął jeden z legionistów, podał do Davidsona Silvy, a ten pewnym strzałem dał Legii prowadzenie 1-0. Na 40 sekund przed końcem stratę zanotował Mykyta Storożuk, ale szczęśliwie dla Legii rywale nie wykorzystali tej okazji. Po chwili bliski bramki był Nuno Chuva. Ostatecznie jednak do przerwy mieliśmy wynik 1-0 dla stołecznego zespołu.



Po wznowieniu gry legioniści ponownie obili słupek. W 25. minucie doskonałą okazję zmarnowali gospodarze. Jeszcze Waldemar Sobota domagał się rzutu karnego, ale sędzia nakazał grać dalej. W odpowiedzi fatalnie z bliskiej odległości przestrzelił Rui Pinto. W 33. minucie samobójcze trafienie zanotował Sebastian Szadurski. Na 2 minuty przed końcem Dreman stanął przed szansą na wyrównanie. Faul popełnił bowiem Rui Pinto, co skutkowało przedłużonym rzutem karnym, wykorzystanym przez Szadurskiego. 30 sekund przed końcem z dystansu huknęli legioniści, ale Lach obronił. W końcówce bramkarz Dremana musiał się dwoić i troić, bo trwał ostrzał.



Dreman Opole Komprachcice 2-2 (0-1) Legia Warszawa

0-1 - 13:15 Davidson Silva

1-1 - 28:57 Sebastian Szadurski

1-2 - 32:47 Sebastian Szadurski (sam.)

2-2 - 57:56 Sebastian Szadurski



Dreman: 22. Dawid Lach, 3. Marek Bugański, 19. Felipe De Freitas, 10. Bryan Parra Toloza, 28. Waldemar Sobota

rezerwa: 1. Serhiej Burduja, 9. Vadym Iwanow, 16. Wiktor Skała, 21. Kacper Kaczka, 27. Jakub Janczak, 30. Denys Blank, 88. Maksym Pautiak, 98. Sebastian Szadurski, 99. Arkadiusz Szypczyński



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 11. Sergio Monteiro, 10. Rui Pinto, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 34. Nuno Chuva, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



żółte kartki: Felipe De Freitas - Davidson Silva, Andre Luiz



