Futsal

Legia Warszawa 3-1 Widzew Łódź

Sobota, 17 lutego 2024 r. 21:34 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 22. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 3-1. Do przerwy było 1-1. To pierwsze ligowe zwycięstwo legionistów w 2024 roku. Kolejne spotkanie rozegrają 21 lutego, w ramach 1/8 finału Pucharu Polski z Red Dragons Pniewy. Legię wspierał głośnym dopingiem komplet publiczności.









Już w pierwszej akcji legioniści mogli zdobyć bramkę, ale piłka przeleciała nad bramką. Gospodarze rzucili się do ataków i narzucili od początku wysokie tempo. To jednak goście jako pierwsi trafili do siatki w 3. minucie. W 5. minucie celnie uderzył Mykyta Storożuk, jednak bramkarz obronił. 3 minuty później słupek uratował legionistów po strzale Daniela Krawczyka. Zawodnicy Legii próbowali, starali się i w 13. minucie byli bardzo bliscy wyrównania. W 18. minucie Rui Pinto znalazł się tuż przed bramką, ale nie trafił do siatki. Po chwili jednak skutecznie poprawił Sergio Monteiro. Jeszcze tuż przed końcem Andre Luiz uderzył w słupek.



Początek drugiej połowy nie był już tak dobry. Oba zespoły stworzyły po kilka sytuacji, ale dobrze prezentowali się bramkarze. W 31. minucie po dwójkowej akcji do siatki trafił Michał Klaus, dając Legii prowadzenie 2-1. Już w 34. minucie trener Widzewa zdecydował się na wprowadzenie lotnego bramkarza. W 35. minucie Norbert Dregier został ukarany bezpośrednią czerwoną kartką za faul na wychodzącym na czystą pozycję zawodniku Legii. To oznaczało dwuminutową grę w przewadze stołecznego zespołu. Już po chwili ponownie słupek obił Andre Luiz. W 37. minucie czerwoną kartką ukarany został przebywający na ławce rezerwowych Adam Grzyb. Zawodnik Legii odepchnął rywala, który po jednym ze starć wpadł w ławkę rezerwowych stołecznego zespołu. Sędzia uznał to za niesportowe zachowanie, ale schodzącego do szatni legionistę żegnał aplauz z trybun. Po tej sytuacji doszło do przepychanek między zawodnikami obu zespołów. Na minutę przed końcem Andre Luiz nie zdołał wbić piłki do pustej bramki. Jeszcze mieliśmy przerwę w grze, ponieważ skurcze złapały Kristiana Medona. Widzew walczył do końca, a zmierzającą do siatki piłkę wybił w ostatniej chwili Klaus! Po chwili ponownie świetną sytuację zmarnował Andre Luiz, a urazu doznał Willy May. Ostatecznie Rui Pinto dobił widzewiaków.



Legia Warszawa 3-1 (1-1) Widzew Łódź

0-1 - 2:50 Norbert Dregier

1-1 - 17:59 Sergio Monteiro

2-1 - 30:39 Michał Klaus

3-1 - 39:55 Rui Pinto



Legia: 13. Ignacio Casillas, 7. Andre Luiz, 11. Sergio Monteiro, 10. Rui Pinto, 97. Davidson Silva

rezerwa: 16. Tomasz Warszawski, 88. Adam Świątkowski, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



Widzew: 77. Kamil Izbiański, 14. Michał Marciniak, 27. Kamil Kucharski, 11. Norbert Dregier, 10. Daniel Krawczyk

rezerwa: 8. Miłosz Krzempek, 99. Willy May, 17. Kristian Medon, 23. Bartosz Januszewski, 35. Hugo Jardas



żółte kartki: Rui Pinto - Krzempek, Krawczyk

czerwone kartki: Grzyb (za uderzenie rywala za boiskiem) - Dregier (za faul)



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal