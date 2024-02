Wytypuj wynik sparingu - wygraj bilet na kosza! [WYNIKI]

Piątek, 2 lutego 2024 r. 12:16 Redakcja

O godz 14:00 Legia Warszawa zagra ostatni sparing tej zimy. Rywalem "Wojskowych" będzie Stal Rzeszów. Ile bramek legioniści zaaplikują pierwszoligowcowi? Kurs na to, że Legia strzeli więcej niż 3 bramki wynosi w Fortunie 2,95.



KURSY NA LEGIA - STAL

FORTUNA:



Pełna oferta na sparing Legia - Stal Rzeszów



KONKURS



Wraz z sekcją koszykówki Legii Warszawa przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania mamy 4 bilety na mecz ze Stalą Ostrów Wielkopolski, który odbędzie się w niedzielę, 4 lutego o godz. 17:30 w hali Bemowo. Serdecznie zapraszamy do wspierania "Zielonych Kanonierów", walczących o udział w fazie-play off.



UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



WYTYPUJ WYNIK SPARINGU:

Legia Warszawa - Stal Rzeszów

przykładowa odpowiedź: 5-0



Punktacja za mecz:

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy/remisu

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 2.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 1 bilet

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń w piątek o godz. 13:59:59.



WYNIKI KONKURSU - sobota, 11:00



Lista zwycięzców:

1. Adam

2. Asd

3. Rafson

4. Magic (J)



Bilety zostały wysłane na podane adresy e-mail. Dziękujemy za udział w zabawie!