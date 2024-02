Astiz: W Polsce warunki są inne niż w Turcji

Piątek, 2 lutego 2024 r. 16:10 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Odbyliśmy przyjemny sparing, drużyna Stali Rzeszów podeszła do niego na poważnie, chciała grać w piłkę. Grają w innym systemie niż my, więc te zachowania były nieco inne. To był wartościowy sparing - powiedział po zwycięstwie o ostatnim meczu kontrolnym podczas zimowych przygotowań asystent Kosty Runjaicia, Inaki Astiz.









- Dobrze, że zagraliśmy jeszcze jeden mecz w Polsce, bo tutaj są inne warunki niż w Turcji. Również murawa nie wygląda tak samo, zachowania i hamowanie zawodników jest inne na gorszej murawie. Wiem to z własnego doświadczenia. Przez najbliższy tydzień zawodnicy dojdą do siebie i te zachowania będą już lepsze.



- Od początku mieliśmy taki plan, żeby zagrać jeszcze jeden mecz po powrocie z Turcji. W LTC mamy wszystkie dane zawodników, nieco inne boisko. Chcieliśmy, żeby niektórzy zawodnicy zagrali 45 minut, inni nieco więcej. Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tego, jak pracowaliśmy w Belek oraz przez kilka dni w Polsce. Od poniedziałku zaczynamy mikrocykl przygotowawczy do meczu z Ruchem.



- Po to są mecze sparingowe, żeby próbować różnych ustawień poszczególnych zawodników, zobaczyć jak się w nich zachowują. Zbieramy podczas nich informacje, żeby potem zdecydować, co będzie najlepsze dla drużyny.



- Po dzisiejszym meczu jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z energii, którą pokazaliśmy w drugiej połowie. W pierwszej części momentami graliśmy za wolno, brakowało nam energii. Do drugiej części podeszliśmy tak, jak powinniśmy i od razu było widać inną drużynę. Zdobyte bramki również zawsze cieszą, nie tylko sztab, ale samych zawodników.



- Myślę, że nasz brak energii nie wynikał z ciężkiego obozu. Tu mogło chodzić o warunki - pogodę, boisko. Ciężko jest to wytłumaczyć. Nie weszliśmy w nasz rytm, w który chcieliśmy wejść od początku, ale w drugiej połowie on się już pojawił. Na pewno okres przygotowawczy w Turcji nie miał na to wpływu.



- Nie jestem taką osobą, która wyróżniłaby jakiegoś zawodnika indywidualnie. Po zakończeniu meczu każdy zawodnik wie co zrobił źle, a co dobrze, co ma jeszcze do poprawy. Każdy musi mieć w sobie trochę autokrytyki, żeby w kolejnym spotkaniu było już lepiej.



- Qendrim Zyba od poniedziałku zaczyna treningi z drużyną i zobaczymy jak będzie wyglądał.