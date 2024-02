Łyżwiarstwo

Marek Kania czwarty w PŚ w Quebecu

Sobota, 3 lutego 2024 r. 22:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Marek Kania w dzisiejszym starcie w Pucharze Świata w kanadyjskim Quebec osiągnął wynik doskonały wynik w wyścigu na 500 metrów dywizji A - 34,72 sekundy, co dało mu 4. miejsce, ze stratą 0,21 sekundy do zwycięzcy, Amerykanina - Jordana Stolza. Wynik ten przełożył się także na awans legionisty w klasyfikacji generalnej PŚ na 500m na miejsce ósme. To świetny prognostyk przed Mistrzostwami Świata, które w Kanadzie odbędą się za 2 tygodnie. Jutro ostatnie starty legionisty w PŚ - znów na 500m (Marek ma szansę jeszcze awansować w klasyfikacji generalnej; początek o 20:22) oraz w sprincie drużynowym (początek o 21:41 polskiego czasu).



W piątkowym wyścigu na 1000 metrów dywizji B, legionista zajął miejsce 12. z wynikiem 1:10.56 min. (+1.63s). Marek sezon PŚ zakończył na miejscu 38. na dystansie 1000 metrów, z 40 punktami na koncie.



Wyniki sobotnich zawodów PŚ na 500m:

1. Jordan Stolz (USA) 34,51s

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,59s

3. Yuma Murakami (Japonia) 34,67s

4. Marek Kania 34,72s

5. Janno Botman (Holandia) 34,89s

6. Piotr Michalski 34,93s

7. Wataru Morishige (Japonia) 34,96s

8. Jun-Ho Kim (Korea) 34,99s

9. Bjorn Magnussen (Norwegia) 35,04s

10. Cooper Mcleod (USA) 35,07s