Bułgarzy chcą trenera Legii?

Piątek, 2 lutego 2024 r. 17:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Bułgarski portal MeczTelegraf informuje, że Łudogorec Razgrad jest zainteresowany pozyskaniem z Legii Warszawa Stergiosa Fotopoulosa i podobno prowadzi z nim już rozmowy. Trener przygotowania fizycznego był nieobecny na dzisiejszym meczu sparingowym ze Stalą Rzeszów.









Grek trafił do Legii razem z Kostą Runjaiciem. W swojej karierze pracował m.in. w Panathinaikosie, z którym zdobył dublety w sezonach 2003/2004 i 2009/2010, Anorthosisie Famagusta, z którym wywalczył mistrzostwo i Superpuchar Cypru, a także w FK Rostów, FK Dnipro, Dynamie Moskwa, Dynamie Brześć czy w Spartaku Moskwa.



Przedstawiciele klubu z Warszawy zaprzeczają doniesieniom bułgarskich dziennikarzy. Fotopoulos otrzymał od trenera Kosty Runjaicia dodatkowy dzień wolnego i obecnie przebywa z rodziną w Hiszpanii. Piłkarze będą odpoczywali w sobotę i niedzielę, a od poniedziałku rozpoczną bezpośrednie przygotowania do meczu z Ruchem Chorzów.



- Dzięki, że się o mnie tak martwicie. Do Warszawy wracam w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek stawiam się w LTC na treningu - skomentował swoją nieobecność Fotopoulos.