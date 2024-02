6-7.02: Rozkład jazdy

Koszykarze Legii Warszawa rozegrają dziś ostatnie spotkanie drugiej rundy FIBA Europe Cup, decydujące o awansie do 1/4 finału tych rozgrywek. Legioniści zagrają o 19:30 polskiego czasu ze Sportingiem Lizbona w 3-tysięcznej hali Pavilhao Joao Rocha. Transmisja meczu na kanale FIBA na Youtube. Nasz zespół, by awansować do fazy pucharowej, nie może przegrać wyżej niż różnicą 9 punktów.



Rozkład jazdy:

06.02 g. 20:00 NEC Nijmegen - FC Den Haag

07.02 g. 19:30 Sporting Lizbona - Legia Warszawa [kosz]

07.02 g. 20:00 Znicz Basket Pruszków - Legia II Warszawa [kosz, hala Znicz]