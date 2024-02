16-18.02: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę o 15:00 przy Łazienkowskiej nasi piłkarze zagrają ligowe spotkanie z Puszczą Niepołomice - gorąco zachęcamy do przybycia na stadion i głośnego wsparcia dla naszej drużyny. Im więcej osób pojawi się przy Ł3, tym tańsze będą wejściówki na kolejne spotkanie z Pogonią Szczecin. W sobotę koszykarze Legii powalczą o wejście do finału Pucharu Polski. Rywalem będzie Trefl Sopot. Natomiast po spotkaniu Raymond Cowels III weźmie udział w konkursie rzutów za 3 pkt. Dodatkowo, w sobotni wiecżór możemy spodziewać się wysokiej frekwencji na meczu futsalistów z Widzewem. Początek o 20:00 w hali przy ul. Gładkiej 18. Marek Kania w Kanadzie startować będzie w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim. Transmisje startów w sportowych kanałach Polsatu. Rozkład jazdy: 16.02 g. 20:00 Willem II Tilburg - FC Den Haag 17.02 g. 12:00 Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok (sparing)[LTC 6] 17.02 g. 15:00 Legia Warszawa - Trefl Sopot [kosz, półfinał Pucharu Polski] (Polsat Sport Extra) 17.02 g. 17:00 Legia II Warszawa - Energa Basket Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 17.02 g. 20:00 Legia Warszawa - Widzew Łódź [futsal, ul. Gładka 18] 18.02 g. 13:00 Legia Ladies - Loczki Wyszków (sparing)[LTC 6/7] 18.02 g. 15:00 Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice 18.02 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Znicz Pruszków Młodzież: 17.02 g. 10.00 sparing Legia U14 - Debreczyn VSC 10 [LTC 7] 17.02 g. 10.00 sparing Legia U16 - Debreczyn VSC 08 [LTC 6] 17.02 g. 11:00 Legia U9 - mecz (Liga zimowa)[ul. Łazienkowska 3] 17.02 g. 14:00 Legia U17 - Escola Varsovia 07 (sparing)[LTC 7] 17.02 g. 18.00 Legia U8 - UKS Varsovia 16 [ul. Łazienkowska 3] 18.02 g. 14:30 Legia U9 - FC Lesznowola 15[ul. Łazienkowska 3] 18.02 g. 15:00 Legia U13 - Jagiellonia Białystok 11 [LTC 7] 18.02 g. 18:00 Legia U10 - STF Champion 14 [ul. Łazienkowska 3]

