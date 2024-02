Wygrana Wośkowiak w Grand Prix Pilzna

W Pilźnie odbyły się międzynarodowe zawody strzelectwa sportowego z cyklu Grand Prix, w których wystartowały dwie zawodniczki Legii. Podczas sobotniego strzelania z karabinu pneumatycznego juniorek, Wilhelmina Wośkowiak sprawiła bardzo miłą niespodziankę, zwyciężając w finale, z wynikiem 250,6 pkt., a awansowała do niego z ostatniego premiowanego - ósmego miejsca. Martyna Krzesaj była 18. oraz 26. Wyniki legionistek: Karabin pneumatyczny juniorek: 9. Wilhelmina Wośkowiak 624,1 pkt., 18. Martyna Krzesaj 615,9 pkt. Karabin pneumatyczny juniorek: 1. Wilhelmina Wośkowiak 250,6 pkt., 26. Martyna Krzesaj 614,7 pkt.

