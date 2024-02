Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 3 lutego 2024 r.

Juniorzy starsi wygrali 4-1 z rówieśnikami z Banika Ostrava. Także zespół U17 odniósł zwycięstwo (3-1) nad drużyną z Ostrawy. Legia U16 po zaciętym meczu, mimo sporej ilości okazji uległa 2-3 Śląskowi Wrocław. Drużyna U14 wygrała z kolei z wrocławianami 6-0. W meczu drużyn U15 Legia zremisowała 2-2 z Jagiellonią Białystok.



Sparing: Legia U19 4-1 (3-0) Banik Ostrava U19 (2005 i mł.)

Gole:

1-0 12 min. Mateusz Konopka (b.a., po akcji Jakuba Zbroga)

2-0 16 min. Jakub Zbróg (as. Igor Skrobała)

3-0 23 min. Igor Skrobała (as. Jakub Zbróg)

3-1 84 min.

4-1 90 min. Samuel Sarudi (z rzutu wolnego)



Legia: Franciszek Chojak (46' Hubert Nowak) – Oliwier Olewiński (46' Jakub Jendryka), Karol Kosiorek (65' Bartosz Dembek), Rafał Boczoń, Viktor Karolak – Maciej Saletra, Oskar Melich (40' Samuel Sarudi), Pascal Mozie [08] – Igor Skrobała (46' Antoni Majchrowski), Masteusz Konopka (65' Jakub Zbróg [07]), Jakub Zbróg [07](46' Jeremiah White IV [07])

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Sparing: Legia U17 3-1(0-1) Banik Ostrava U17

Gole:

0-1 20 min. Frantisek Doležel

1-1 47 min. Bartosz Korżyński (głową, as. Filip Przybyłko z rzutu rożnego)

2-1 51 min. Dawid Nos (z karnego na nim samym)

3-1 55 min. Filip Przybyłko (z dystansu as. Eryk Mikanovich)



Strzały: Legia 21(10) - Banik 10(2)



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Kassyanowicz) - Dawid korzeniowski [08](46' Bartosz Korżyński [09]), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08] (83' Dawid Korzeniowski [08]) - Mikołaj Kotarba, Filip Przybyłko, Jakub Openchowski (46' Eryk Mikanovich) - Jan Gawarecki [08] (55' Kacper Morawiec [08], Dawid Nos (83' Maksymilian Sterniczuk [08]), Maksymilian Sterniczuk (46' Konrad Kraska).

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 2-3(0-1) Śląsk Wrocław U16

Gole:

0-1 42 min.

1-1 56 min. Szymon Piasta 56' b.a.

2-1 57 min. Szymon Piasta (as. Daniel Wyrozumski)

2-2 78 min.

2-3 87 min.



Legia: Antoni Błocki (46' Jan Bienduga)- Jakub Sito (46' Jakub Oremczuk), Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski - Juliusz Rafalski, Marcel Kiełbasiński, Szymon Piasta [09], Jan Musiałek (72' Antoni Sobolewski) - Bartosz Czarkowski (46' Adam Tołwiński), Ksawery Jeżewski (46' Daniel Wyrozumski), Jacob Levy (60' Kacper Borowiec)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 2-2 (0-1) Jagiellonia Białystok '09

Gole:

0-1 36 min. Michał Łotysz

1-1 59 min. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (dob. strz. Jakuba Gliwy)

2-1 71 min. Fabian Mazur (as. Vu Hoang Nguyen)

2-2 78 min. Kacper Klujewski



Strzały (celne)[20-90']: Legia 17(8) - Jagiellonia 10(6)



Legia: Denys Stoliarenko (56' Jan Pietrzak) - Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak (46' Firdavs Otabekov) - Wiktor Zugaj (ŻM,<56' Piotr Kaniewski) Jakub Gliwa, Piotr Bartnicki, Vu Hoang Nguyen, Fabian Mazur - Edo von Brandt-Etchemendigaray, Oskar Maj (46' Dawid Mastalski)

Trener: Jakub Renosik, II trenerzy: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Sparing: Legia U14 6-0(4-0) Śląsk Wrocław 2010

Gole:

1-0 5 min. Tymoteusz Leśniak (as. Franciszek Stępniewski)

2-0 18 min. Aleksander Badowski (z dystansu)

3-0 23 min. Bartosz Przybyłko b.a.

4-0 37 min. Jan Szybicki

5-0 65 min. Bartosz Przybyłko (as. Mychajło Posternak)

6-0 76 min. Marek Suchodół (as. Franciszek Stępniewski z rogu)



Strzały (celne): Legia 17(12) - Śląsk 5(3)



Legia: Błażej Ślazyk, Franciszek Golański - Marcel Laszczyk, Marek Suchodoł, Igor Lechecki, Jan Szybicki, Aleksander Badowski, Xavier Dąbkowski Ż, Franciszek Stępniewski, Bartosz Przybyłko, Kacper Jaczewski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki