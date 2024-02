Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 3 lutego 2024 r. 21:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi wygrali 4-1 z rówieśnikami z Banika Ostrava. Także zespół U17 odniósł zwycięstwo (3-1) nad drużyną z Ostrawy. Legia U16 po zaciętym meczu, mimo sporej ilości okazji uległa 2-3 Śląskowi Wrocław. Drużyna U14 wygrała z kolei z wrocławianami 6-0. W meczu drużyn U15 Legia zremisowała 2-2 z Jagiellonią Białystok. Zawodnicy z roczników 2011-2014 zmierzyli się z rówieśnikami z Pogoni Szczecin.



Sparing: Legia U19 4-1 (3-0) Banik Ostrava U19 (2005 i mł.)

Gole:

1-0 12 min. Mateusz Konopka (b.a., po akcji Jakuba Zbroga)

2-0 16 min. Jakub Zbróg (as. Igor Skrobała)

3-0 23 min. Igor Skrobała (as. Jakub Zbróg)

3-1 84 min.

4-1 90 min. Samuel Sarudi (z rzutu wolnego)



Legia: Franciszek Chojak (46' Hubert Nowak) – Oliwier Olewiński (46' Jakub Jendryka), Karol Kosiorek (65' Bartosz Dembek), Rafał Boczoń, Viktor Karolak – Maciej Saletra, Oskar Melich (40' Samuel Sarudi), Pascal Mozie [08] – Igor Skrobała (46' Antoni Majchrowski), Masteusz Konopka (65' Jakub Zbróg [07]), Jakub Zbróg [07](46' Jeremiah White IV [07])

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Sparing: Legia U17 3-1(0-1) Banik Ostrava U17

Gole:

0-1 20 min. Frantisek Doležel

1-1 47 min. Bartosz Korżyński (głową, as. Filip Przybyłko z rzutu rożnego)

2-1 51 min. Dawid Nos (z karnego na nim samym)

3-1 55 min. Filip Przybyłko (z dystansu as. Eryk Mikanovich)



Strzały: Legia 21(10) - Banik 10(2)



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Kassyanowicz) - Dawid korzeniowski [08](46' Bartosz Korżyński [09]), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08] (83' Dawid Korzeniowski [08]) - Mikołaj Kotarba, Filip Przybyłko, Jakub Openchowski (46' Eryk Mikanovich) - Jan Gawarecki [08] (55' Kacper Morawiec [08], Dawid Nos (83' Maksymilian Sterniczuk [08]), Maksymilian Sterniczuk (46' Konrad Kraska).

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 2-3(0-1) Śląsk Wrocław U16

Gole:

0-1 42 min.

1-1 56 min. Szymon Piasta 56' b.a.

2-1 57 min. Szymon Piasta (as. Daniel Wyrozumski)

2-2 78 min.

2-3 87 min.



Legia: Antoni Błocki (46' Jan Bienduga)- Jakub Sito (46' Jakub Oremczuk), Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski - Juliusz Rafalski, Marcel Kiełbasiński, Szymon Piasta [09], Jan Musiałek (72' Antoni Sobolewski) - Bartosz Czarkowski (46' Adam Tołwiński), Ksawery Jeżewski (46' Daniel Wyrozumski), Jacob Levy (60' Kacper Borowiec)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 2-2 (0-1) Jagiellonia Białystok '09

Gole:

0-1 36 min. Michał Łotysz

1-1 59 min. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (dob. strz. Jakuba Gliwy)

2-1 71 min. Fabian Mazur (as. Vu Hoang Nguyen)

2-2 78 min. Kacper Klujewski



Strzały (celne)[20-90']: Legia 17(8) - Jagiellonia 10(6)



Legia: Denys Stoliarenko (56' Jan Pietrzak) - Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak (46' Firdavs Otabekov) - Wiktor Zugaj (ŻM,<56' Piotr Kaniewski) Jakub Gliwa, Piotr Bartnicki, Vu Hoang Nguyen, Fabian Mazur - Edo von Brandt-Etchemendigaray, Oskar Maj (46' Dawid Mastalski)

Trener: Jakub Renosik, II trenerzy: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Sparing: Legia U14 6-0(4-0) Śląsk Wrocław 2010

Gole:

1-0 5 min. Tymoteusz Leśniak (as. Franciszek Stępniewski)

2-0 18 min. Aleksander Badowski (z dystansu)

3-0 23 min. Bartosz Przybyłko b.a.

4-0 37 min. Jan Szybicki

5-0 65 min. Bartosz Przybyłko (as. Mychajło Posternak)

6-0 76 min. Marek Suchodół (as. Franciszek Stępniewski z rogu)



Strzały (celne): Legia 17(12) - Śląsk 5(3)



Legia: Błażej Ślazyk, Franciszek Golański - Marcel Laszczyk, Marek Suchodoł, Igor Lechecki, Jan Szybicki, Aleksander Badowski, Xavier Dąbkowski Ż, Franciszek Stępniewski, Bartosz Przybyłko, Kacper Jaczewski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Sparing: Legia U13 (2011 i mł.) - Pogoń Szczecin U13



Strzały (celne): Legia 14 (6) - Pogoń 6 (2)



Legia: Antoni Pawłowski, gracz testowany, Filip Wancerz, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Kuś, Bartosz Gawryś, Karol Konieczny, Wojciech Łygan, Fryderyk Paprocki, Tomasz Stefański, gracz testowany, Szymon Wlazło, Nicodeme Chodkowski, Bartosz Ilków (LSS)

Trener: Damian Serwuszok, Wojciech Marczyk



Sparing: Legia U12 (2012 i mł.) - Pogoń Szczecin U12



Strzały (celne): Legia 20 (7) - Pogoń 16 (12)



Legia: Stanisław Składnik - gr. testowany, Oskar Marzec, Jan Włodarski, Natan Turniak, Oskar Matusiewicz, Antoni Czuchnowski, Igor Arkuszewski, Aleksander Barski, gr, testowany, Aleksander Kurowski, Dawid Ruciński, gr. testowany, Michał Har, Ignacy Silski, Krzysztof Opanowski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Sparing: Legia LSS U12 (2012 i mł.) - FC Lesznowola U12



Strzały (celne): LSS 34 (12) - Lesznowola 11 (7)



Legia: Michał Wojcianiec, Filip Bryja, gr. testowany - Marcel Stępniak, Jakub Opieczyński, Karol Frelikowski, Mikołaj Dmitrowicz, Nikodem Strzałkowski, Hugo Tatarnikov, Maciej Dziankowski, Andrzej Mikheikin, Paweł Pacuła, Alexander Anglik

Trener: Jakub Drzewiecki



Sparing: Legia U11 (2013 i mł.) - Pogoń Szczecin U11



Legia: Jakub Tkaczyk - Antoni Adamkiewicz, Michael Oyedele, Maksymilian Pająk, Leon Kowalczyk, Konstantin Yushkavets [14], Oliwier Siuda, Piotr Nowotka, Szymon Chodkowski, Ignacy Wojciechowski, Adam Rymszo, Leon Gańko

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U11 rozegrała przy Łazienkowskiej mecz z Pogonią Szczecin. Legioniści przez większość meczu dyktowali warunki, tworzyli sobie liczne okazje, udanie znajdowali puste przestrzenie na boisku do rozwijania akcji, próbowali zarówno pojedynków indyiwdualnych jak i akcji oskrzydlających oraz podań prostopadłych. Trzeba zaznaczyć, że w ostatnim kwadransie goście także doszli do głosu i stworzyli sobie kilka groźnych sytuacji bramkowych. Spotkanie, jeżeli chodzi o grę legionistów, należy jednak uznać ogólnie za bardzo udane.



Sparing: Legia U10 (2014 i mł.) - Turbo FA Warszawa 2014



Legia: Karol Myszkowski, Sebastian Borowski, Ali Seitibrahimov, gr. testowany, Charyton Sokal, Kacper Saczewski, Kacper Rainka, Jakub Sałamacha

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Sparing: Legia U10 (2014 i mł.) - Pogoń Szczecin U10



Legia: gr. testowany, Julian Kusak, Aleksander Kukla, Stefan Wang, Kacper Tryc, Jan Golański, Kacper Saczewski, Karol Myszkowski, Feliks Chaciński, Franciszek Niezgoda

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Za Legią U10 pracowity weekend. W sobotę drużyna zmierzyła się z partnerskim klubem Akademii - Turbo FA, który sporo minut dzielnie stawiał legionistom opór. Dopiero ostatnie pół godziny przyniosło większą przewagę legionistów.



W niedzielę podopieczni Macieja Auguścińskiego, a nieco zmienionym składzie, zagrali mecz z Pogonią Szczecin 2014. Trzy pierwsze kwarty były bardzo zacięte i wyrównane, ale - jak to ostatnio nierzadko bywa ostatnio w przypadku tej drużyny - w czwartej legioniści prezentowali się tak, jak gdyby ich zasób sił wzrósł. Większa aktywność dała jeszcze lepszy efekt pod bramką przeciwnika w postaci kolejnych stworzonych akcji.